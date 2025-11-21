Денис Белозёров покинул пост главы минконтроля Калининградской области

Денис Белозёров ушёл с должности министра регионального контроля Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



Белозёров занимал пост в статусе исполняющего обязанности министра. В пресс-службе уточнили, что с должности руководителя он ушёл по собственному желанию. С 21 ноября обязанности министра регионального контроля исполняет действующий заместитель руководителя Никита Михалев.