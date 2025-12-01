Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз

Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас для въезда в Саудовскую Аравию гражданам России нужна виза, которую можно оформить онлайн (e-Visa) или получить по прибытии в аэропорту (Visa on Arrival). Оба варианта позволяют находиться в стране до 90 дней. Обычно они действуют в течение одного года с возможностью многократного въезда.

В проекте соглашения отмечалось, что граждане обеих стран смогут въезжать на территорию друг друга и находиться там без виз до 90 дней в течение года. Для этого необходимо будет предъявить действующий паспорт: заграничный, дипломатический или служебный.

Напомним, 2 сентября МИД КНР объявил о введении с 15 сентября 30-дневного безвизового режима для граждан России. Данные меры вводятся пока в тестовом режиме на год. Президент РФ Владимир Путин пообещал Китаю зеркальный ответ на это решение. В октябре стало известно, что Россия планирует ввести безвизовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. 1 декабря граждане Китая получили право на въезд в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней.


