Все новости по теме: Связь
Роскомнадзор уведомил о блокировке мобильного приложения Snapchat

В России заблокировано мобильное приложение Snapchat. Об этом сообщили в Роскомнадзоре, уточнив, что сервис использовали в своих преступных целях пособники террористов и мошенников, пишет «Коммерсант».

«По данным правоохранительных органов, Snapchat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан»,— заявили в пресс-службе РКН, уточнив, что уточнили, американский сервис для обмена фото и видео заблокирован с 10 октября.

Напомним, ранее в четверг стало известно, что Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении FaceTime. Свое решение в ведомстве объяснили тем, что сервис используется для организации и проведения террористических действий.

