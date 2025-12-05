Роскомнадзор пообещал не блокировать игру Minecraft

Роскомнадзор пообещал не блокировать игру Minecraft
Кадр игры Minecraft
Роскомнадзор пообещал не блокировать популярную компьютерную игру Minecraft. Об этом сообщает«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор сообщает, что ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы „внесли в перечень запрещенных“, — цитирует издание сообщение РКН. — Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе».

Напомним, ранее стало известно, что в россии заблокировали мобильное приложение Snapchat. Также Роскомнадзор ввёл ограничительные меры в отношении FaceTime. Свое решение в ведомстве объяснили тем, что сервисы используются для организации и проведения террористических действий.

