В Калининграде назначили очередные публичные слушания по уставу

В Калининграде назначили очередные публичные слушания по уставу
Фото: страница совета депутатов Калининграда в соцсети «ВКонтакте»
Совет депутатов Калининграда назначил дату публичных слушаний по проекту внесения изменений в устав городского округа. Они должны пройти 20 апреля 2026 года в 10:00 в зале № 555 горадминистрации. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 25 марта. Вопрос также был рассмотрен на внеочередном заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике.

Как пояснили на заседании комиссии, в соответствии с требованиями федерального закона № 33 ФЗ в субъектах РФ должен быть урегулирован ряд вопросов об организации местного самоуправления. В связи с этим 19 марта региональное Законодательное собрание приняло закон об отдельных вопросах организации местного самоуправления на территории Калининградской области. В соответствии с вышеуказанным законом необходимо было назначить дату публичных слушаний по проекту внесения изменений в устав городского округа. Предлагаемые изменения уточняют порядок избрания главы города, его полномочия и полномочия председателя городского совета депутатов.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом внесения изменений в устав и представить свои предложения с 26 марта по 15 апреля 2026 года. Проект обещали разместить в административном отделе городского совета и в сети интернет.

В прошлый раз публичные слушания по проекту внесения изменений в устав проводились в феврале 2026 года.

Горсовет Калининграда принял устав 12 июля 2007 года. В последующие годы в него неоднократно вносились изменения.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter