В Калининграде прошли публичные слушания по внесению изменений в устав

В администрации Калининграда в понедельник, 20 апреля, прошли публичные слушания по внесению изменений в устав городского округа. Процедуру назначили в связи с принятием 30 марта 2026 года закона № 532 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления на территории Калининградской области».

Инициатор слушаний — совет депутатов Калининграда — подготовил изменения в устав города, которыми определяется порядок избрания главы городского округа, уточняются его компетенции, а также полномочия председателя городского совета.

Глава городского округа по-прежнему остаётся высшим должностным лицом местного самоуправления Калининграда. Однако после вступления в силу новых норм он будет избираться городским советом депутатов из числа кандидатов, представленных губернатором Калининградской области, и возглавлять администрацию городского округа города Калининград. При этом руководство городским советом депутатов будет осуществлять председатель, избираемый из его состава.

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний горсовет получил письменное предложение от главы администрации города Елены Дятловой, в том числе в отношении того, кто должен относиться к должностным лицам местного самоуправления городского округа. Также предложения и замечания поступили от горадминистрации.

Нововведения должны вступить в силу после прекращения полномочий совета депутатов Калининграда 7 созыва.

Высказаться из присутствовавших 25 человек пожелал только депутат фракции «Коммунистов России» Алексей Колобов. «Обратил внимание, что все те изменения, которые происходят, затрагивают, конечно, регламент городского совета. И надо как можно быстрее, оперативнее внести соответствующие изменения в регламент городского совета, чтобы можно было полноценно работать», — отметил он.

По результатам проведения публичных слушаний будет составлено заключение, которое вместе с протоколом опубликуют в газете «Гражданин» и разместят на официальном сайте городского совета.

Ранее в устав внесли изменения, согласно которым число депутатов горсовета должно быть увеличено с 27 до 30. В настоящее время глава города (он же председатель горсовета) избирается депутатами из своего числа (этот пост занимает Олег Аминов), глава администрации назначается депутатами горсовета по итогам конкурса (должность занимает Елена Дятлова). После внесения изменений должности главы города и главы администрации будут объединены в одну. По новой схеме руководитель областного центра будет назначаться после выборов в горсовет Калининграда следующего созыва. Проведение выборов депутатов городского Совета Калининграда восьмого созыва назначено на 20 сентября 2026 года.