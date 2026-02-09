Для Калининграда предложили разработать новый устав

В Калининграде обсуждается возможность разработки нового устава городского округа. Об этом сообщил глава областного центра Олег Аминов во время публичных слушаний по проекту внесения изменений в действующий устав.

Переиздать документ, «чтобы он был удобен для работы», предложила председатель Совета Почётных граждан Калининграда Татьяна Груничева. Олег Аминов назвал этот вопрос актуальным, ведь изменений предстоит внести ещё немало.

«На сегодняшний день вместе с юстицией и прокуратурой мы находимся в диалоге, как это будет выглядеть: мы примем вообще новую редакцию устава городского округа либо мы будем идти через внесение изменений. У нас устав 2007 года. В нём есть довольно много нюансов, которые мы с вами корректировали, вносили изменения и т.д. С новой редакцией представьте себе объём работ, который необходимо провести. Хотя над этим тоже работа идёт. Как только будет внесена ясность, в том числе на заседании Ассоциации муниципальных образований, о том, каким путём мы будем идти, я вам обязательно расскажу», — сказал Аминов.





Татьяна Груничева. Фото: страница совета депутатов Калининграда в соцсети «ВКонтакте»

Текущие изменения устава касаются двух вопросов. Проектом решения предлагается предусмотреть осуществление администрацией городского округа полномочий, отнесённых к компетенции органов местного самоуправления законами РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Кроме того, предложено отнести к компетенции администрации города участие в обеспечении транспортной безопасности в соответствии с нормами федерального закона № 16.

Проект внесла в Совет депутатов Калининграда в порядке правотворческой инициативы глава администрации Елена Дятлова. На слушаниях присутствовали 26 человек. Помимо Татьяны Груничевой, выступил депутат Алексей Колобов, предложивший согласовывать мероприятия по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества с депутатами горсовета.

Действующий устав горсовет Калининграда принял 12 июля 2007 года. В последующие годы в него неоднократно вносились изменения.