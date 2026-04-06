РФ предупредила страны Прибалтики из-за открытия неба для беспилотников ВСУ

РФ предупредила страны Прибалтики из-за открытия неба для беспилотников ВСУ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Москва намерена дать ответ странам Прибалтики, если они проигнорируют предупреждение, связанное с их решением открыть воздушное пространство для беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По её словам, этим государствам уже было направлено соответствующее предупреждение. Она отметила, что в случае, если власти этих стран проявят разумный подход, они прислушаются к нему, в противном же случае им придётся столкнуться с ответными мерами. Захарова сделала это заявление, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что страны Прибалтики открыли своё воздушное пространство для украинских беспилотников с целью атак против России.

По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, которым он ранее поделился с «Новым калининградом», если украинские БПЛА ударят по Калининградской области, по странам, предоставившим для них своё воздушное пространство, будут нанесены асимметричные удары.

«Мы там не беспилотами будем отвечать. Малейшее покушение на Калининградскую область грозит ударом очень тяжёлым по всем странам, с которых прилетело», — сказал Колесник.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Латвии, страны Балтии не участвуют в планировании и осуществлении ударов Украины по России. Латвия, а также Литва и Эстония «поддерживают Украину, поставляя военную технику, гуманитарную помощь и финансирование», говорилось в заявлении латвийского военного ведомства.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter