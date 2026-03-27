Колесник: за налет БПЛА на Калининград мы не беспилотниками будем отвечать

Если украинские БПЛА ударят по Калининградской области, по странам, предоставившим для них свое воздушное пространство, будут нанесены асимметричные удары. Таким мнением с «Новым Калининградом» поделился депутат Госдумы Андрей Колесник. Он также пояснил, что специалистам удалось установить примерную траекторию полета беспилотников, ударивших по Кронштадту, Приморску и Усть-Луге.

«Они (Польша и Прибалтика — прим. „Нового Калининграда“) буквально на днях объявили, что открывают пространство для пролёта украинских беспилотников в сторону Санкт-Петербурга, — сообщил Колесник. — Правда, сегодня попытались дезавуировать это. Видимо, поняли, что сейчас будет всё нездорово. И эти беспилотники будут сбивать прямо над над этими прибалтийскими странами, и там обломки будут падать. Это может им сильно не понравиться. И поэтому они сегодня какой-то невнятный ответ дали, что, вроде, будем, но не будем».

По мнению Колесника, в направлении Калининграда европейцы беспилотники направить не разрешат, так как в Польше и Прибалтике боятся последствий.

«Я думаю, на Калининградскую область они не посмеют, потому что мы ответим сразу очень ассиметрично, — продолжил депутат. — Мы там не беспилотами будем отвечать. Малейшее покушение на Калининградскую область грозит ударом очень тяжёлым по всем странам, с которых прилетело. Очень тяжёлым ударом. А очень тяжёлые удары, скажем так, сами понимаете, от чего бывают. Не будем сейчас пугать людей. И поляки, например, это понимают. Но их там ни о чём не спрашивают, наверное. Они там на побегушках все».

Колесник предположил, что налет на Усть-Лугу не был неожиданным для Минобороны РФ. Однако некоторые удары были пропущены из-за массированного налета.

«Там порядка 60 беспилотов летело. Сбили очень много их. Что-то пролетело, где-то обломки упали. ПВО нормально отработало», — уточнил он.

Колесник напомнил, что НАТОвские войска уже «оседлали Сувалкский коридор», и сейчас там находятся немецкие и польские военные.

«Они запустили себе в Польшу эскадрилью F-16 — она сидит в Мальборке. Сидит эскадрилья F-16 в Мариямполе. Они нормально давным-давно размещают войска НАТО на своей территории. Еще хотят, чтобы ядерное оружие разместили на их территории. Правда, сейчас они поняли, что не всё так весело может быть и включили заднюю скорость», — добавил он.

Ранее ТАСС сообщало, что над Ленинградской областью 25 марта уничтожили 56 БПЛА в ходе отражения воздушной атаки. Утром в зоне порта в Усть-Луге специалисты локализовали возгорание.

Интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на информагентство Reuters также сообщило, что на фоне ночной атаки дронов на российский нефтеналивной порт Усть-Луга отгрузка сырой нефти прекратилась как на нем, так и во втором порту в Финском заливе, расположенном в Приморске.