Литва, Латвия и Эстония заявили, что не давали коридор украинским БПЛА

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на РФ. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран Балтии, сообщает ТАСС со ссылкой на литовский МИД.

«Государства Балтии никогда не давали разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак дронов на цели в России», — приводится в сообщении текст заявления. В нем утверждается, что Литва, Латвия и Эстония официально уведомили об этом представителей посольств РФ в своих странах.

В конце марта депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил со ссылкой на неназванные источники, что налет на Ленинградскую область был совершен через воздушное пространство Прибалтики. Колесник также заявил, что атака на Усть-Лугу не был неожиданной для Минобороны РФ. Однако некоторые удары были пропущены из-за массированного налета.

На следующий день Министерство иностранных дел Латвии со ссылкой на Минобороны страны заявило, что страны Балтии не принимали участия в осуществлении ударов ВСУ по территории России.

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала заявление, что Москва намерена дать ответ странам Прибалтики, если они проигнорируют предупреждение, связанное с их решением открыть воздушное пространство для беспилотников Вооруженных сил Украины.