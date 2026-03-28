Минобороны Латвии: страны Балтии непричастны к ударам ВСУ по территории РФ

Страны Балтии не принимали участия в осуществлении ударов ВСУ по территории России. Об этом, как пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», заявило Министерство иностранных дел Латвии.

«Министерство обороны заявляет, что Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании и осуществлении ударов Украины по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военную технику, гуманитарную помощь и финансирование», — говорится в заявлении латвийского военного ведомства.