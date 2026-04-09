Матвиенко: Россия не позволит НАТО посягнуть на безопасность Калининграда

Россия не позволит агрессивно настроенным странам НАТО посягнуть на безопасность Калининградской области или «присвоить» Балтийское море. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Как подчеркнула Матвиенко, Калининград является «форпостом России на Западе» и играет важную роль в обеспечении безопасности России.

«В том числе поэтому уделяется особое внимание. Мы видим, как себя ведут агрессивно западники, НАТО, риторика о том, что чуть ли не Балтийское море — уже внутреннее море НАТО. Вся эта агрессия не должна волновать калининградцев, я хочу успокоить жителей Калининграда. Никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград, либо присвоить себе Балтийское море, такого не будет никогда», — сказала она.

Отметим, что Матвиенко прибыла в Калининград с рабочей поездкой. Она проведет встречу с губернатором области Алексеем Беспрозванных, на которой будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития региона и реализации задач, определенных в постановлении Совета Федерации, принятом в марте 2026 года по итогам Дней Калининградской области, рассказали в пресс-службе правительства.

В программе поездки — посещение инфраструктурных и историко-культурных объектов, обсуждение процесса модернизации общественного транспорта региона. Матвиенко также откроет новый пешеходный маршрут в историческом центре Калининграда.