РПЦ: сравнивший гражданский брак с проституцией протоиерей «неудачно потроллил»

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РПЦ: сравнивший гражданский брак с проституцией протоиерей «неудачно потроллил»

Представитель РПЦ назвал «неудачным троллингом» сравнение гражданского брака с «бесплатной проституцией», которое в воскресенье привел протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение из Telegram-канала председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойды.

«Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат. Это не „в РПЦ считают“, но мнение одного лишь священника», — рассказал Легойда. По его мнению, позволять себе подобные высказывания недопустимо.

«Извечная путаница с гражданским браком — в строгом смысле слова „гражданский брак“ — это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком, — это совместная жизнь без регистрации», — объяснил Легойда.

Напомним, глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Тогда в РПЦ призвали не воспринимать буквально его слова и отметили, что «статус гражданской жены унижает достоинство женщины, делает ее уязвимой перед безнравственным и безответственным мужчиной».

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