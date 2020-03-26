Российские протестанты решили чаще проводить «причастия онлайн»

Российские протестанты решили чаще проводить «причастия онлайн»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Российские протестанты начали применять практику «причастия онлайн» из-за распространения коронавирусной инфекции в мире. По словам заместителя начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников — РОСХВЕ) епископа Константина Бендаса, подобная практика позволяет прихожанам оставаться дома и избегать скопления людей, передает «РИА Новости».

Как отметил священнослужитель, в прошлое воскресенье сразу несколько протестантских общин провели «евхаристию онлайн», а в будущем такие мероприятия планируется проводить чаще.

«Здесь — условно говоря, в студии, в церковном здании — несколько священников совершали причастие перед камерой, а также заранее были предупреждены и подготовились люди дома, прихожане. И они тоже — синхронно, скажем так — в одно и то же время также совместно молились, и перед экраном компьютера или телевизора вместе совершали причастие», — процитировали слова Бендаса в издании.

Также он отметил, что в непростой эпидемиологической ситуации верующим приходится приспосабливаться, используя такие технологии. «В данном случае расстояние и отсутствие храмовых церковных стен не являются для нас препятствием», — заключил представитель РОСХВЕ.

При этом в Калининградской епархии рассказали об иных возможностях причащения. Так, руководитель информационного отдела калининградской епархии Давид Рожин посоветовал прихожанам вызывать священника на дом.


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