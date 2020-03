Россияне на «удаленке» слушают жизнеутверждающие треки, звуки банкомата и гимн РФ

Оказавшиеся на удаленной работе на время пандемии коронавируса россияне предпочитают слушать жизнеутверждающую музыку, звуки банкомата, отсчитывающего купюры, и гимн России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс.Музыка».

«Пользователи отметили, что придать сил и настроиться на работу им особенно помогают любимые треки. Среди них хиты 90-х и начала 2000-х: от „Mr. Brightside“ The Killers и „Zombie“ The Cranberries до хитов нулевых от Валерия Меладзе, Бритни Спирс, Иванушек International и группы „Руки вверх!“. Кстати, настроение россиянам поднимают не только песни, но и звуки. В топе — звук банкомата, отсчитывающего банкноты, и мурчание котика», — сообщают в пресс-службе сервиса.

На вершине популярности — треки с мотивирующими текстами. Так, самым популярным среди них стал саундтрек к фильму «Рокки 3» — «Eye of the Tiger» группы Survivor. В списке также «Don’t stop me now» группы Queen, «It’s my life» Bon Jovi и «I will survive» Глории Гейнор. Опрошенные отметили, что решительности им также добавляют саундтреки к бондиане, супергеройским фильмам и гимн России.

Также многие для концентрации предпочитают классическую и инструментальную музыку или фоновые звуки. Самые популярные композиторы — Моцарт, Вивальди, Бах, Бетховен, Чайковский и Рахманинов.

В исследовании участвовали 2 458 пользователей «Яндекс.Музыки» в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.