Предприятие «Довид»: «В Администрации Президента РФ нас услышали»

Гендиректор ООО «Довид» Давид Эпельфельд побывал на приеме в Администрации Президента РФ в Москве.

Мясоперерабатывающее предприятие оказалось на грани остановки из-за ошибки, которую допустила мэрия Калининграда в договоре о купле-продаже земельного участка с ООО «Ремжилстрой». Несмотря на то, что прокуратура внесла главе Калининграда представление с требованием исправить ошибку, дело с мертвой точки не сдвинулось и ООО «Довид» вот-вот может прекратить работу, а его сотрудников придется уволить.

Давид Эпельфельд около часа общался с представителем Администрации Президента РФ в Москве на Ильинке, передал ему все документы, касающиеся проблем предприятия — представления прокуратур города и области, переписку, ответы депутата Госдумы РФ и т. п. По словам Давида Эпельфельда, сотрудник Администрации очень внимательно выслушал, задал дополнительные вопросы: «В частности, его интересовало, как на нашу проблему отреагировали представители администрации Калининградской области, прокуратура, также чем занимается предприятие, сколько лет производству».

Руководитель ООО «Довид» рассказал и показал обращения к органам власти и в прокуратуру. Сказал, что, как и было рекомендовано, компания ранее обратилась с иском в суд с требованием восстановить нарушенное право. Однако суд иск отклонил, поскольку ООО «Довид» не является стороной договора и судиться между собой должны власти Калининграда и ООО «Ремжилстрой».







ООО «Довид» запрещают пользоваться подъездом к территории предприятия

На прошлой неделе судья областного арбитражного суда отказалась предоставить ООО «Довид» отсрочку в исполнении судебного решения. Она была необходима, чтобы найти еще какие-то решения, позволяющие предприятию продолжать работу. Уже в ближайшее время подъездной путь будет перекрыт, заводу придется остановить работу, всех сотрудников уволить. Люди останутся без средств к существованию во время сложной экономической ситуации в мире, связанной с пандемией коронавируса.

«В администрации Президента РФ меня обнадежили. Сказали, что нас услышали, проблема наша им понятна», — рассказал Давид Эпельфельд. Пока же работники коллектива ООО «Довид» самостоятельно готовят открытое письмо в Генпрокуратуру РФ с просьбой взять на контроль исполнение представления прокурора Калининграда № 41ж-2019 от 19.02.2019 г. главе Калининграда.

Письмо — это крик души людей, потому что у них семьи, дети, родители, кредиты. Они останутся без работы, будут социально не защищены. Все это из-за ошибки мэрии, в связи с которой закрывается проезд к предприятию.