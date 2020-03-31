Коронавирус наносит удар: как не попасться мошенникам в эпоху паники

Тревога и паника как следствие пандемии коронавируса вызвали всплеск финансовых преступлений. Мошенники — как правило, неплохие психологи, чувствующие неуверенность своих потенциальных жертв. И это работает не только при личном общении, но и онлайн. Рассказываем о самых распространенных сейчас случаях кибер-криминала.

По данным «Интерпола», многие мошенники «переключились» на тему коронавируса, используя самые разные онлайн-схемы. «Поскольку хирургические маски и другие предметы медицинского назначения, пользующиеся большим спросом, трудно найти в магазинах из-за пандемии COVID-19, в сети появляются поддельные магазины, сайты, аккаунты в социальных медиа и адреса электронной почты, уверяющие, что торгуют этими предметами», — отмечают в международной организации.

Еще одна схема — телефонное мошенничество: преступники звонят жертвам, выдавая себя за сотрудников клиники или больницы, утверждают, что родственник жертвы поражен вирусом, и требуют оплаты за лечение.

Активно используется «фишинг» (вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальной информации — логинам, паролям, данным банковских карт; это достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем). В этом случае жертва получает письмо, утверждающее, что оно из Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка, Пенсионного фонда и т.д. Например, в России регистрируются случаи, когда рассылаются письма якобы из ВОЗ, которая «разрабатывает» вакцину (лекарство) от новой коронавирусной инфекции. Получателю предлагается пожертвовать любую сумму, даже небольшую. Для этого нужно пройти по ссылке — после того, как он вводит требуемые данные, с его карты списываются все деньги вообще.





Во многих случаях мошенники выдают себя за законные компании, используя похожие названия, копируя дизайн веб-сайтов и адреса электронной почты. «Преступники используют страх и неуверенность, создаваемые COVID-19, чтобы охотиться на граждан, которые только хотят защитить свое здоровье и здоровье своих близких, — заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. — Каждый, кто думает о покупке медицинских принадлежностей в интернете, должен потратить немного времени и убедиться, что вы действительно имеете дело с законной, уважаемой компанией, иначе ваши деньги могут быть потеряны».

Группа Интерпола по финансовым преступлениям почти ежедневно получает информацию из самых разных стран о подобных случаях и просьбы оказать помощь в остановке платежей. Пока организация смогла помочь примерно в 30-ти связанных с COVID-19 случаях мошенничества, это привело к блокировке 18 банковских счетов и замораживанию более 730 000 долларов США.

Российские эксперты в сфере безопасности фиксируют рост активности рассылки фейковых писем, в том числе с доменов, похожих на адреса госструктур. В частности, в таких письмах предлагается ознакомиться с новыми антикризисными директивами от Минтруда и Минэкономики, открыв PDF-файл. Во вложенном файле содержится вредоносное ПО, которое потом позволяет мошенникам собрать конфиденциальные данные, в том числе касающиеся банковских карт.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на компанию Group-IB, распространение получили фишинговые письма, написанные на английском или русском языке, со ссылками на информацию о заболевших или списком мер профилактики коронавируса. Ссылки перенаправляют пользователей на мошеннические сайты, копирующие по внешнему виду Outlook Web Access или Office 365, где пользователю предлагается ввести логин и пароль от своей электронной почты. Эта информация отправляется на серверы злоумышленников. Компания Positive Technologies зафиксировала рассылку писем якобы от МИД Украины, в которой содержится документ о статистике распространения коронавируса. В «Лаборатории Касперского» с начала года обнаружили больше 2,5 тыс. подозрительных сайтов, в названии которых фигурируют слова covid и coronavirus Например, один из сайтов под предлогом покупки «лучшего и быстрого теста для определения коронавируса» крадет денежные средства и данные кредитной карты.

Все это актуально для всей России и, в частности, для Калининградской области, где, по данным полиции, в 2019 году наблюдался резкий рост криминальных случаев с применением IT-технологий — по сравнению с 2018 годом почти втрое. Каждое пятое имущественное преступление в регионе было совершено дистанционно. Сейчас эта статистика наверняка ухудшится. Особенно внимательными специалисты рекомендуют быть с компаниями, которые предлагают большие проценты по вкладам: в условиях финансовой нестабильности традиционно возрастает активность «финансовых пирамид».

В нынешнюю эпоху коронавирусной паники эксперты советуют крайне внимательно относиться к любой информации о COVID-19 и пользоваться лишь надежными источниками — не только для того, чтобы снизить градус тревожности и получать проверенные цифры и факты, но и чтобы не лишиться денег. Нужно помнить про следующие правила:

прежде чем совершать покупки, обязательно проверьте данные о компании (физическом лице), предлагающем товары;

проверьте адресную строку сайта — часто фишинговые сайты отличаются от официальных одной-двумя буквами или символами.

проверьте отзывы об этой компании;

не нажимайте на ссылки и не открывайте вложения, которые вы не ожидали получить или которые пришли от неизвестного отправителя;

используйте отдельную карту для онлайн-платежей (на ней не должно быть «лишних» средств);

установите на все гаджеты антивирусную программу и регулярно ее обновляйте (качественный антивирусный пакет включает защиту от спама и фишинга);

если вы все-таки попались на уловку мошенников, срочно свяжитесь с банком, заблокируйте карту и договоритесь о ее перевыпуске, а также сообщите об инциденте в правоохранительные органы и в Банк России, например через интернет-приемную на официальном сайте https://www.cbr.ru/reception/.

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