«Антижир» Dimplax без противогаза: дарим подарки за покупки*

Компания Dimplax вывела на рынок новое средство «Антижир», которое, согласно описанию в карточке на «Озоне», быстро и эффективно удаляет жир, нагар, копоть и другие загрязнения. И при этом не имеет едкого запаха. Найден секретный ингредиент? О составе, результатах тестов, способах использования «Антижира» по максимуму — в интервью с главным технологом калининградской компании «Аэрозоль Сервис» Надеждой Маноенковой.

Не щелочью единой

— В чем особенность средства «Антижир Dimplax»?

— Основа всех средств против жира одна — это щелочь. В недорогих средствах ее содержится менее 5%, в более концентрированных — 5-15%. Нормативная документация на бытовую химию допускает указывать диапазон активного вещества, а не конкретную цифру. Потребитель смотрит состав и не видит разницу. А на самом деле он отличается по концентрации действующего вещества от 100 до 500%!

В нашем «Антижире» мы используем два вида щелочи, всего в составе ее 9,7%. Плюс комплекс анионных и неионогенных ПАВ, которые отвечают за притягивание состава к загрязнениям. Если комплекс ПАВ подобрать неверно, можно сколько угодно повышать концентрацию щелочи в средстве, а результата не будет. После множества экспериментов нам удалось найти идеальное сочетание ПАВ.





Секретный ингредиент

— В интервью о линейке продукции Dimplax говорилось, что средство мощное, но «не вызывает желания надеть противогаз». Благодаря чему это достигается?

— У нас есть секретный ингредиент. Это ароматизатор на основе «ноу-хау»-растворителя. В его составе компоненты, которые сдерживают выделение газообразных веществ при химической реакции — гидролизе жира, поэтому «Антижир Dimplax» почти не пахнет.

Наука — и никакого маркетинга!



— А ингредиенты с модной приставкой «эко» имеются?

— Мы предпочитаем быть честными с покупателями. Мы опираемся на науку, поэтому не предлагаем «био-нано-чудо», а предлагаем только то, что реально работает.

Если бы наш «Антижир» не справлялся со своими задачами, его бы не использовал комплекс «Баден Аква Спа», у которого высокие стандарты чистоты. Однако Dimplax является официальным поставщиком бытовой химии этого популярного SPA-комплекса.

— Средства антижир едкие, но компания заявляла в интервью, что продукция безопасна и подходит для аллергиков. Как это сочетается?

— «Антижир», как и вся наша продукция, прошла испытания на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям. Была проведена официальная оценка средства на токсичность и безопасность в Центре гигиены Москвы. В составе нет аллергенов, но так как средство содержит щелочь, работать нужно в перчатках.









«Слепые тестирования» для объективности



— Вы сразу создали «Антижир» или был длительный этап, как с WC-гелем?

— Это был метод проб и ошибок. Очень долго подбирали баланс между компонентами. Стремились к тому, чтобы средство максимально отмывало все виды пригоревшего жира и не портило поверхность. Всю нашу бытовую химию. мы тестируем в лаборатории, потом у себя дома и только затем средство отдается на тест в фокус-группу.

Для фокус-группы организуем «слепые тестирования»: даем 5–6 образцов одного продукта, где два наших с разной формулой, а остальные популярных брендов.

— А почему слепые тестирования, а не открытые?

— Нам нужна объективность. Когда тестирование проходит открыто, на людей влияет известность брендов, а если «вслепую», то потребители более объективно оценивают качества товаров.

— Были ли какие-то интересные моменты при разработке?

— Каждый этап создания продукта по-своему интересен. Особенно если команда состоит из энтузиастов, как у нас. Поэтому в лаборатории при подборе рецептуры для каждого средства мы готовили десятки, а чаще сотни вариантов. Тестировали на разных поверхностях и загрязнениях, оценивали стабильность состава в различных условиях. После выбора оптимального варианта проводили лабораторные испытания на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и гарантийные испытания с искусственным старением средства.

За время тестирования опытных рецептур антижира в лаборатории были уничтожены: хромированный кран, металлические мешалки, алюминиевые мешалки. (Смеется.)





Прощай, жестокий жир!

— С чем справится антижир, а с чем нет?

Оно справится со всеми видами жировых загрязнений, включая белковые — при условии увеличенного срока воздействия. Чем более застарелое и пригоревшее загрязнение, тем дольше средство должно воздействовать на него.

Однако многое зависит от поверхности. Сложности возникают с вертикальными плоскостями — средство стекает раньше, чем растворился жир. Здесь рекомендация такая: нужно распылить «Антижир» через триггер в режиме со вспенивателем и сделать так, чтобы он дольше оставался на загрязнении. Например, можно укрепить на поверхности ткань, пропитанную «Антижиром», или повторно нанести средство.

— На каких поверхностях можно использовать «Антижир Dimplax»? и как не испортить предметы?

— Он подходит для металла, стеклокерамики, керамики, столешниц, фасадов, камня. Не подходит для алюминия и окрашенных поверхностей. Чтобы использовать средство на них, необходимо разбавить в пропорции 1:4 с водой, и даже при такой концентрации время воздействия должно быть не более 1 минуты. После нужно тщательно смыть водой.

Перед тем как использовать на пластиковых покрытиях, лучше пробовать на незаметном участке. Если пластик без покрытия, он выдержит «Антижир», а если окрашен, то нет. Из личного опыта: во время тестирования дома уничтожен окрашенный плинтус столешницы из ПВХ. (Улыбается.)

Хозяйке на заметку

— А как быть с застарелым нагаром?

— Чтобы убрать очень застарелый нагар, например с походного котелка, можно сделать следующее:

· Счистить грубый налет щеткой.

· Обильно нанести «Антижир» на поверхность.

· Поместить в пакет, плотно завязать и оставить на 2–3 часа.

· Счистить налет грубой губкой, повторить несколько раз до полного очищения. Если слой налета очень толстый, то нужно 3–4 раза проделать манипуляции.

Однако всегда надо помнить: средства для удаления жира могут быть опасны при неправильном применении — например, вызывать кашель и дискомфорт, головную боль. Поэтому не нужно их преднамеренно вдыхать и лучше работать при включенной вытяжке.

Дарим подарки за покупку



— Для WC-геля вы проводили акцию «тест-драйв» с призом в 10 000 рублей. Будет ли что-то подобное для «Антижира»?

— Акция по товару «Антижир» проходит сейчас, до 31 июля можно принять участие и выиграть угольный гриль, сертификат в «Баден Аква Спа» или большой набор продукции Dimplax. Просто зарегистрируйте чек и подпишитесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить розыгрыш подарков. Вся информация есть на нашем сайте: https://dimplax.ru/promo

* Акция действует с 01.07.2024 по 31.07.2024. Организатор акции — ООО «Аэрозоль Сервис». Информацию о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте: dimplax.ru/promo