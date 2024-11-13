Жить у воды: Сбер организовал тур по новостройкам Калининградской области

Журналисты и риэлторы Калининградской области отправились во второй пресс-тур по новостройкам региона, организованный Сбером. Строительство проходит при финансовой поддержке и под строгим контролем банка. На этот раз участники мероприятия осмотрели объекты для тех, кто мечтает жить у воды. Два из них возводятся на побережье Балтийского моря.

ЖК «МС 18»: Современность и комфорт вблизи от моря и озера*

Жилой комплекс МС18 — это современное решение для комфортного проживания всего в 10 минутах от побережья Балтийского моря. Проект разработан компанией «Макрострой», которая за более чем 23 года работы на рынке недвижимости внесла значительный вклад в обновление города Пионерского, обеспечив новым жильем около 60% его территории.

Комплекс включает семиэтажные дома из керамического кирпича и железобетона, отличающиеся высоким уровнем теплоизоляции и защитой от ветра. Квартиры оборудованы системой «Умный дом» от Сбербанка, а также индивидуальным кондиционированием и газовым отоплением, что гарантирует комфортный микроклимат в любое время года. Фальцевая кровля подчеркивает эстетическую привлекательность зданий и обеспечивает надежную защиту от влаги.

Для удобства резидентов предусмотрены парковка у подъездов и большая детская площадка. В шаговой доступности находится благоустроенный городской мини-парк «Шанхайское озеро», а также школа, детский сад и ж/д вокзал, что делает комплекс особенно привлекательным для семей.

ЖК «МС18» предлагает квартиры площадью от 32 до 54 квадратных метров по цене от 130 000 до 170 000 рублей за квадратный метр, в зависимости от этажности. В комплексе также предусмотрено 96 подвальных помещений для удобства жильцов. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года. Сейчас отличный момент для приобретения недвижимости, пока инфраструктура города развивается.

ЖК «Резиденция»: вид решает**

Жилой комплекс комфорт-класса «Резиденция» также находится в Пионерском, на ул. Комсомольской, 19, буквально в 50 метрах от пляжа и променада. Рядом — в двух — восьми минутах ходьбы — расположена вся необходимая инфраструктура, включая школы, детские сады, поликлинику, спортивную площадку, автобусную остановку и ж/д станцию. Это проект группы компаний «Зелёный город». Всего в пятиэтажном доме будет 97 квартир площадью от 27 до 90 м², а также 93 кладовых. Высота потолков — 2,7 м. В каждом подъезде предусмотрен лифт.

Наружные и внутренние стены выполнены из керамического камня с утеплителем из каменной ваты, предусмотрено автономное газовое отопление. На первых этажах для удобства жильцов расположены колясочные. На втором — четвёртом этажах оборудуют балконы с панорамным остеклением, на пятом — террасные — с впечатляющим видом на Балтийское море. ЖК планируют сдать в 2026 году.

ЖК «Расцвет Парк»: место силы на берегу Чистого озера***

Жилой комплекс бизнес-класса «Расцвет Парк» находится в посёлке Заозёрье Гурьевского городского округа, в 15 минутах езды от центра Калининграда, аэропорта и морского побережья. В жилом комплексе запроектированы 472 квартиры площадью 39 — 117 м². Застройщик — группа компаний «Расцвет».

Одно из очевидных преимуществ ЖК — локация на берегу озера Чистое, территория которого в скором времени превратится в общественную набережную, оснащённую всем необходимым для отдыха. А ещё здесь есть своё место силы — трёхсотлетний дуб, который стал источником вдохновения для авторов проекта. Концепцию клубного комплекса оценят те, кто мечтает об уединении и комфортной жизни на природе. ЖК, состоящий из трёх пятиэтажных домов, возводят на территории более 4 га. Здания строят из керамоблока по монолитно-каркасной технологии. Высота потолков — от трёх метров. Тишину и приватность обеспечат шестикамерные трёхслойные стеклопакеты, безопасность — видеонаблюдение с камерами высокого разрешения. Квартиры сдаются в сером ключе. Также есть возможность заказать дизайнерскую отделку.

Наполнение комплекса продумано до мелочей и с учётом самых разных потребностей. Здесь предусмотрены коворкинг, кабинет для занятий с репетитором, комната матери и ребёнка, игровая, зал для растяжки, йоги и танцев, переговорная и музыкальный кабинет с шумоизоляцией. Забронировать необходимое помещение жильцы смогут через мобильное приложение. Подъезды будут оформлены по подобию лобби в отеле с комфортными зонами ожидания. В ЖК будут работать собственные консьерж-сервис и управляющая компания.

Благоустройство территории комплекса будет выполнено с учётом существующих зелёных насаждений. Кроме того, здесь планируют высадить порядка 17 видов новых деревьев высотой 8–9 метров. Также в ЖК появится амфитеатр, где будут проводиться мероприятия для резидентов. Ещё одна площадка для отдыха — эксплуатируемая кровля. Также предусмотрены коммерческие помещения, арендаторы которых будут проходить тщательный отбор. Комплекс планируют сдать в конце 2025 года

Спрос на ипотеку

При финансовой поддержке Сбера в Калининградской области в настоящее время строится 46 объектов с лимитом более 40 млрд рублей. Это более 800 тыс. м² жилья. Несмотря на экономически непростые времена, заявки от потенциальных покупателей продолжают поступать. Во многом этому способствуют действующие ипотечные программы Сбера, по которым ежемесячно совершается порядка 400 сделок.

В настоящее время банк принимает заявки в том числе на семейную ипотеку со ставкой 6%. Лимиты на неё будут возобновлены с 15 ноября. Ипотеку для покупки квартиры в комплексах «МС 18» и «Резиденция» за счёт дополнительной скидки по программе проектного финансирования можно взять по ставке 5,3%, в «Расцвет Парке» — 4,6%. По базовой ипотечной программе минимальная ставка составит 13,9%. Также можно воспользоваться рассрочкой.

С 7 по 21 ноября в Сбере проходит акция «Зелёный день», в которой в том числе участвует застройщик «Макрострой». Квартиру в ЖК «МС 18» можно приобрести со скидкой 1%. Скидка на ипотеку по базовой программе составит 0,5%.

Страховые сертификаты

Для повышения привлекательности своих объектов многие застройщики также приобретают у Сбера страховые сертификаты, которые впоследствии дарят своим клиентам. По ним на год страхуется движимое имущество покупателей, внутренняя отделка и ответственность перед соседями.

*ЖК «МС 18»: ООО СЗ «СК МАКРОСТРОЙ» , проектная декларация 1, проектная декларация 2.

**ЖК «Резиденция»: ООО СЗ «ЖК Резиденция», проектная декларация

*** ЖК «Расцвет Парк»: ООО «СЗ «Ярд Инвест», проектная декларация 1, декларация 2, декларация 3

Фото: Даниил Михеев