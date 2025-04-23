От студента до профессионала: определяй свой вектор развития вместе с ККУ и КИУ

20 июня 2025 года в Калининградском колледже управления и Калининградском институте управления стартует приёмная кампания 25/26 учебного года.
Обучение у нас — это возможность за короткий срок освоить профессиональные навыки и начать применять их на практике. Наши студенты получают не только знания, но и конкурентное преимущество на рынке труда благодаря практикоориентированному обучению.
Программы среднего профессионального образования в Калининградском колледже управления:
40.02.04 Юриспруденция
09.02.07 Информационные системы и программирование
21.02.19 Землеустройство
42.02.01 Реклама
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
38.02.07 Банковское дело
40.02.02 Правоохранительная деятельность
42.02.02 Издательское дело
Завершив обучение в колледже, выпускники получают уникальную возможность продолжить обучение непосредственно в Калининградском институте управления. Здесь предлагается широкий спектр направлений подготовки, позволяющий выбрать специальность согласно личным интересам и карьерным амбициям:
Продолжай обучение в КИУ!
Высшее образование — бакалавриат:
38.03.02 Менеджмент
40.03.01 Юриспруденция
38.03.01 Экономика
Высшее образование — магистратура:
38.04.04 Государственное и муниципальное управление по профилю Национальная безопасность.
Каждый этап профессионального обучения сопровождается качественной поддержкой преподавателей, современными методиками обучения и регулярными возможностями прохождения стажировок в крупных компаниях Калининградской области и регионов России. Уже с первых курсов студенты профессионально интегрируются в реальный рабочий процесс, проходят стажировки и работают над проектами. Индивидуальный подход к каждому студенту позволяет выпускать высококлассных профессионалов, подготовленных к современным профессиональным вызовам. Это гарантирует студентам высокую готовность к самостоятельной карьере и успешным стартовым позициям на профессиональном пути.
Как поступить?
Подать документы можно лично в приемную комиссию или через портал государственных и муниципальных услуг.
Не упусти свой шанс — выбирай профессию и управляй будущим вместе с нами!
Информация о приемной комиссии:
Адрес: 236003, Россия, г. Калининград, ул. Баженова, 4, кабинет 107.
E-mail: nabor@kiu39.ru
График работы в период приемной кампании:
Пн.–пт.: 9:00–17:00
Сб.: 9:00–13:00
Телефон
Ознакомьтесь с программами на наших сайтах:
Остались вопросы?
Ждём всех желающих в дни открытых дверей 17 мая и 21 июня в 11:00. У вас будет возможность узнать всё о наших образовательных программах, задать волнующие вопросы членам приёмной комиссии и прогуляться по территории колледжа и института.