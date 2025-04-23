От студента до профессионала: определяй свой вектор развития вместе с ККУ и КИУ

20 июня 2025 года в Калининградском колледже управления и Калининградском институте управления стартует приёмная кампания 25/26 учебного года.

Обучение у нас — это возможность за короткий срок освоить профессиональные навыки и начать применять их на практике. Наши студенты получают не только знания, но и конкурентное преимущество на рынке труда благодаря практикоориентированному обучению.

Программы среднего профессионального образования в Калининградском колледже управления:

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

40.02.04 Юриспруденция

09.02.07 Информационные системы и программирование

21.02.19 Землеустройство

42.02.01 Реклама

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

38.02.07 Банковское дело

40.02.02 Правоохранительная деятельность

42.02.02 Издательское дело

Завершив обучение в колледже, выпускники получают уникальную возможность продолжить обучение непосредственно в Калининградском институте управления. Здесь предлагается широкий спектр направлений подготовки, позволяющий выбрать специальность согласно личным интересам и карьерным амбициям:

Продолжай обучение в КИУ!





Высшее образование — бакалавриат:

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

38.03.02 Менеджмент

40.03.01 Юриспруденция

38.03.01 Экономика

Высшее образование — магистратура:

38.04.04 Государственное и муниципальное управление по профилю Национальная безопасность.

Каждый этап профессионального обучения сопровождается качественной поддержкой преподавателей, современными методиками обучения и регулярными возможностями прохождения стажировок в крупных компаниях Калининградской области и регионов России. Уже с первых курсов студенты профессионально интегрируются в реальный рабочий процесс, проходят стажировки и работают над проектами. Индивидуальный подход к каждому студенту позволяет выпускать высококлассных профессионалов, подготовленных к современным профессиональным вызовам. Это гарантирует студентам высокую готовность к самостоятельной карьере и успешным стартовым позициям на профессиональном пути.





Как поступить?

Подать документы можно лично в приемную комиссию или через портал государственных и муниципальных услуг.

Не упусти свой шанс — выбирай профессию и управляй будущим вместе с нами!

Информация о приемной комиссии:

Адрес: 236003, Россия, г. Калининград, ул. Баженова, 4, кабинет 107.

E-mail: nabor@kiu39.ru

График работы в период приемной кампании:

Пн.–пт.: 9:00–17:00

Сб.: 9:00–13:00

Телефон +7 (4012) 50-89-40 / 55-73-82

Ознакомьтесь с программами на наших сайтах:

kiu39.ru kku39.ru

Остались вопросы?

Ждём всех желающих в дни открытых дверей 17 мая и 21 июня в 11:00. У вас будет возможность узнать всё о наших образовательных программах, задать волнующие вопросы членам приёмной комиссии и прогуляться по территории колледжа и института.