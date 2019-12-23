«Ручеек лоукост»: владелец «Храброво» рассказал, как будет превращать его в хаб

Первые рейсы европейских лоукостеров из Калининграда планируется запустить весной или осенью следующего года. Это станет началом пути к созданию в «Храброво» хаба для бюджетных перелетов из России в Европу. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил директор компании-собственника аэропорта «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».



По его словам, компания планирует сделать из «Храброво» хаб для бюджетных полетов из России в Европу. Идея в том, что калининградский аэропорт станет альтернативной Москве и Санкт-Петербургу для небогатых туристов.

«Эта идея очень правильная. Из Москвы и так можно улететь в Европу, нам нужны туристы из регионов. Если только вы делаете такую схему, то например человек в Самаре сидит и выбирает: через Москву в Прагу, или через Калининград. Через Москву — 30 тыс., через Калининград — 13 тыс. Для людей это очень существенный фактор. <...> Если это все делается, то вы получаете второй ручеек для всей страны — так называемый „ручеек лоукост“. Кому нравится „Аэрофлотом“ за 40 тыс. — они все равно через Москву полетят. А вот человек, который весь год экономит для того, чтобы куда-то слетать, он воспользуется этой технологией. И таких больше, у нас богатых мало», — пояснил Рудаков.

Снижение стоимости должно происходить именно за счет европейских лоукостеров, где стоимость билетов иногда может снижаться до 5 евро.

Помимо стоимости полетов еще одним важным фактором такого транзита является организация 40-минутного коридора для пересадки в «Храброво», чтобы сократить время в пути. «Таможня нам идет навстречу, граница нам идет навстречу. Они подписали нам технологию эту 40-минутную, и мы с ней уже работали. Люди перебегают, быстро улетают и все остальное. Нельзя сказать, что это какие-то мечты. Понятно, что делать, занимаемся», — сказал директор «Новапорта».

Сергей Рудаков отметил, что они пытались завести в Калининград российского лоукостера, «Победу», но дочка «Аэрофлота» на европейском направлении не задержалась. «Теперь осталось решить с Европой. Мы хотели завести „Победу“ и мы ее завели, она летала на Рим, летала успешно, с полной загрузкой. Но у нее видимо изменилась концепция, откуда летать, и у нас это не получилось. Мы сейчас видим себе очень простую вещь — несколько европейских лоукостеров должны сделать сеть на Европу из Калининграда», — продолжил Рудаков.

По его словам, для того, чтобы существенно повысить пассажиропоток, достаточно пары-тройки европейских лоукостеров (из компаний, с которыми ведутся переговоры, названы WizzAir и Ryanair) и 8-10 направлений полетов. С российской стороны количество направлений должно быть более существенным, этот проект могут поддержать все авиакомпании, за исключением «Аэрофлота», для которого это прямая конкуренция, отметил глава «Новапорта».

«Мы этим занимаемся. С губернатором обсуждали. Есть специальная программа полетов на Калининград, которая финансируется правительством страны. Но есть и программа региональная, которая спонсируется правительством области. Мы договорились, что будем выбирать, какие рейсы нужны, и в том числе и область будет участвовать. Чем больше будет развита сеть по России, тем больше шансов у хаба», — сказал Рудаков.

Начинать, по его словам, все равно будут с калининградских пассажиров, причем в самое ближайшее время. «Я предполагаю, что если весной [первый европейский лоукостер] не придет, то осенью у нас точно будет несколько направлений в Европу не с нашими авиакомпаниями», — сказал директор холдинга.

Рудаков также вспомнил, что в такой хаб «Храброво» уже однажды превращался при «КД авиа», когда «множество российских регионов были связаны с 12 регионами Европы через Калининград». Однако тогда «амбициозные планы» калининградской компании «наложились на кризис», пассажиропоток упал и «КД авиа» обанкротилась, отметил Рудаков. «Но если смотреть историю пассажиропотока, то в эти полтора-два года пассажиропоток увеличился на миллион. Это миллион пассажиров не калининградских», — пояснил он.