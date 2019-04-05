Ползут вверх: как изменятся тарифы ЖКХ и что еще подорожает в новом году

В наступающем году повышение тарифов произойдет традиционно один раз — в июле. Однако процент повышения ожидается существенный: предельный индекс составит 5,6%. Сколько это будет в цифрах и что еще подорожает в новом году — в обзоре «Нового Калининграда».

Водоснабжение и водоотведение

Эти две услуги ожидает ощутимое подорожание: тариф за 1 кубометр питьевой воды увеличится до максимально разрешенного предела — на 5,6%. За отвод использованной воды планируют брать чуть меньше: стоимость кубометра повысится на 4,6%. Так, с июля 2020 года тариф на водоснабжение составит 26,08 рублей за кубометр (во втором полугодии 2019 г. — 24,89 рубля), на водоотведение — 21,4 рубль (сейчас 20,2 рублей).

Электроэнергия

Жители городов с июля предстоящего года будут отдавать за свет больше на 3,7%. Сейчас тариф составляет 4,2 рубля за киловатт-час. Новый тариф составит 4,36 рубля. Столько же будут платить владельцы домов в СНТ. В домах с электроплитами и электроотопительными установками одноставочный тариф составит 3,05 рубля.

Вывоз мусора

Единый для всего региона тариф на вывоз отходов со второго полугодия 2020 года увеличится на 3,5% от прежней стоимости. В 2019 году он составил 488 рублей 57 копеек за кубометр (или 3 тыс. 489 рублей 79 копеек за тонну). В 2020 году кубометр будет стоить 506 рублей 16 копеек (3 134 рубля 31 копейку за тонну). Напомним, что с 2019 года изменился принцип начисления платы за услугу — норматив рассчитывается с человека, а не с квадратного метра.







Отопление



В первом полугодии тариф на тепло останется прежним (2 тысячи 427 рублей 48 копеек за одну гигакалорию). С июля стоимость тепловой энергии увеличится на 1 рубль 54 копейки, то есть одна гигакалория будет стоить 2 тысячи 429 рублей 2 копейки.

Газ



Капитальный ремонт

Транспорт

Неизменным останется в начале года и тариф на газ. Сейчас стоимость кубометра газа составляет 9 рублей 31 копейку. Увеличится ли стоимость со второго полугодия, пока неизвестно, однако в указе губернатора региона о предельных индексах изменения вносимой гражданами платы, то есть документа, устанавливающего «потолок» роста тарифов, значится, что новая стоимость природного газа может составить 9 рублей 59 копеек. В пресс-службе гарантирующего поставщика «Газпром» уточнили, что соответствующий документ будет подписан не раньше июня 2020 года.С 1 января 2020 года повышается взнос на капитальный ремонта. Вместо нынешних 5,9 рубля за квадратный метр жители региона будут платить 6,9 рубля. Ставка платы за капремонт на территории области не повышалась последние пять лет. Депутаты облдумы высказывали мнение, что повышение платы должно происходить за счет бюджета, а не за счет населения. Однако в региональном правительстве считают, что обратной стороной такой политики является увеличение безвозвратного субсидирования Фонда капремонта.

В новом году продолжит работать график гибкого регулирования тарифов на услуги железнодорожного транспорта. Так, с 1 по 8 января билеты на поезда дальнего следования будут дороже на 10%, а в то время как с 9 по 20 февраля — дешевле на 12%. В летний период (с 11 июня по 31 августа) стоимость билетов увеличится на 20%.

Повысится стоимость проезда и в пригородных поездах. Так, с 1 января 2020 года поездка на расстояние до 10 км включительно подорожала на рубль (23 рубля), каждый последующий километр в обычном поезде будет стоить дороже на 2 копейки ( до 1 рубля 77 копеек), в «Ласточке» — на 5 копеек (до 2 рублей 15 копеек).

Текст — Злата Евстегнеева, фото — Виталий Невар, «Новый Калининград»

