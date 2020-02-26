«Это ваша война»: как появилось дело против одного из главных ритуальщиков

В Калининграде в отношении генерального директора одного из ключевых игроков калининградского ритуального рынка — агентства «Есения» — Олега Мирошниченко возбудили уголовное дело. Его обвиняют в посредничестве при даче взятки чиновнику администрации Гурьевского округа. «Новый Калининград» узнал, почему, несмотря на ходатайство следователя, суд не стал заключать Мирошниченко под стражу, что не так с главным свидетелем обвинения и против кого из фигурантов дела «воюют» гурьевские власти.

Олега Мирошниченко обвиняют в посредничестве при даче взятки, предназначавшейся для чиновника администрации Гурьевска, за «беспрепятственное выделение мест для захоронения» на Цветковском кладбище. Как указано в материалах дела, в июне 2019 года сотрудник управления дорожного хозяйств администрации Гурьевска Александр Лукаш встретился с коммерческим директором частной компании «МУП Спецбюро Гурьевского района». Артемом Монаховым. Компания последнего занималась благоустройством Цветковского кладбища, и Лукаш пригрозил, что запретит фирме Монахова хоронить на кладбище, если та не получит у него специального разрешения.

«Ко мне приехал сотрудник гурьевской администрации и сказал, что если я хочу дальше работать на этом кладбище, то должен платить откат. Просили, чтобы я им отдавал порядка 30-45% от всей выручки с захоронений умерших лиц, установки памятников и всего, что связано с ритуальным бизнесом. Я отказался. После этого пошли палки в колеса — начались всякие трудности», — рассказал в разговоре с «Новым Калининградом» Артем Монахов.

По версии следствия, в августе 2019 года Монахов встретился в Калининграде со знакомым предпринимателем, владельцем ритуального агентства «Есения» Олегом Мирошниченко, который, по его утверждениям, лично знал Лукаша и мог «урегулирования вопросы». Мирошниченко якобы предложил Монахову свои посреднические услуги при передаче взятки за «решение проблем» с выделением фирме Монахова участков для погребения.

23 августа 2019 года Артем Монахов пожаловался в полицию на то, что у него вымогают взятку. Делом занялись сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) регионального УМВД. Днем 18 сентября 2019 года Монахов встретился с Мирошниченко в здании на проспекте Мира, где расположена «Есения», и как утверждает следствие, передал 200 тыс. руб. для Лукаша. Во время оперативного эксперимента сотрудники полиции вели аудио- и видеозапись.

Мирошниченко вспоминает, что около полчаса спустя, когда он уже успел выйти на улицу и побывать в другом помещении, к нему подошли сотрудники полиции и сообщили об оперативных мероприятиях.

Адвокат Мирошниченко говорит, что у его подзащитного во время обыска при себе нашли только 34 тыс. рублей, а не 200 тыс., в получении которых «похоронщика» обвиняет следствие. «Почему ни у кого вопросов не возникло, куда делись остальные деньги, если Монахов говорит, что дал мне 200 тысяч рублей? У меня четыре обыска потом было — один почему-то даже в бане. Меня ни на секунду из поля зрения не выпускал никто, — говорит Мирошниченко. — Когда у меня вытащили эти 34 тысячи, то старший сотрудник, который проводил мероприятие, своим подчиненным крикнул, чтобы они ловили Монахова и узнавали, куда он деньги дел. Но когда они выбежали на улицу, то Монахова уже не было. Потом привели Лукаша, который там был каким-то боком, и у него в кармане было две кредитки и два рубля мелочи».

По его словам, полученные деньги — не взятка, а плата за одежду, которую ранее Монахов якобы взял в магазине супруги Мирошниченко. «Какие-то костюмы он покупал сразу, а какие-то отвешивал. Вот за восемь костюмов, которые он откладывал, он и рассчитался этими деньгами. Тут же меня привлекли и огород нагородили», — уверяет Мирошниченко.

Директора «Есении» задержали через полгода после передачи денег. Уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки) возбудили через два месяца после встречи предпринимателей — 21 ноября 2019 года. По данным Следственного комитета, в течение 4 месяцев с момента передачи денег Мирошниченко не допрашивали и не пытались взять под стражу.

Задержали Мирошниченко только 19 февраля 2020 года и сразу поле этого допросили в качестве подозреваемого — он свою вину не признал. На следующий день Следственный комитет предъявил задержанному обвинение. Медлительность в СК объясняют передачей дела новому следователю, Юстине Осадчей. «Изучив материалы, я приняла решение о задержании и вызвала для дачи показаний. <...> Я не могу сказать, что было ранее (три месяца назад) — для меня это тоже большая загадка и очень большой вопрос», — сообщила на суде Осадчая.

Артем Монахов уверяет, что все время с момента передачи денег Олегу Мирошниченко ему поступали угрозы физической расправы над ним и его близкими. «В настоящий момент Монахова принуждают к отказу от дачи показаний, к изменению ранее данных им показаний. Угрожают физической расправой. Также в материалах, представленных суду, имеются сведения, что после участия Монахова в оперативных мероприятиях в квартиру по месту жительства к нему проникали неустановленные лица, оставив надпись в указанной квартире „Это последнее предупреждение“», — заявила в суде следователь, отметив, что принято решение о предоставлении свидетелю госзащиты. По ее словам, неизвестные якобы по поручению Мирошниченко подожгли машину Монахова, а еще за ним, по данным полиции, кто-то следит.

Монахов рассказал «Новому Калининграду», что нанял охрану. «На меня было нападение с ножом возле дома на следующий день после дачи взятки — там охрана скрутила человека. В отношении следователя, который ранее вел дело, проводится служебная проверка. Я изначально давал ему все документы о том, что мне угрозы есть, что звонки идут: есть аудио- и видеозаписи, где люди от бывшего депутата горсовета ко мне приезжают. Это были третьи лица Мирошниченко, потому что разговор с ними был о нем. Даже сотрудники ФСБ на меня выходили, чтобы я поменял показания. Я отказывался. <...> Когда я обратился к сотрудникам полиции по месту жительства, то они мне сказали „Это ваша война, разбирайтесь сами и нас сюда не впутывайте“», — уверяет Монахов.

Мирошниченко говорит, что не угрожал Монахову и не просил кого-либо вмешиваться. «Я его не видел с того момента, когда проводились мероприятия. Не видел, не слышал, не звонил — мой телефон осматривал предыдущий следователь. Если вы посмотрите в интернете его (Артема Монахова — прим. „Нового Калининграда“) жизненный путь, то у вас вопросы отпадут сразу», — говорит Мирошниченко.

По всей видимости, Мирошниченко имеет в виду произошедшую в 2012 году историю с судом над Артемом Монаховым, который был признан виновным в мошенничестве с продажей автомобилей и приговорен к нескольким годам колонии. Тогда в ходе следствия Монахов также утверждал, что потерпевшие ему угрожают, и рассказывал о нападении с огнестрельным оружием на свою семью «людей в масках».

Адвокат Мирошниченко Евгений Галактионов полагает, что Монахов инсценировал все случаи преследования и угроз в свой адрес, включая историю с проникновением в квартиру и подкинутую голову мертвой собаки. По словам защитника, этому нет никаких «материальных доказательств», и уж тем более ничто не указывает на причастность Мирошниченко к угрозам.

Защита настаивает, что Мирошниченко подставили конкуренты. «Надо выбить основного ритуальщика, который действует в Калининградской области.Таких ритуальщиков на самом деле у нас — раз-два и пальцы закончились. Это „Альта“, это „Есения“, еще частный предприниматель один и „МУП Спецбюро Гурьевского округа“, а остальные все мелкие (их можно даже не упоминать — их всего 19). Вот три организации, которые действительно являются такими „китами“, на которых держится наша „ритуалка“. Соответственно, если сюда пришел бы какой-то новый участник, желающий попасть в этот рынок, еще можно было бы верить в его добропорядочность. Но в добропорядочность одного из „китов“, который непонятно что хотел от администрации Гурьевского района и с этой целью стал заносить деньги вообще не имеющему отношение к администрации человеку и говорить, что он должен решить какие-то вопросы, — это уже вызывает сомнения», — рассуждает адвокат владельца «Есении» Галактионов.

Также он обращает внимание на то, что Монахов за время следствия несколько раз менял показания: ранее он якобы утверждал, что еженедельно передавал взятки в администрацию через Мирошниченко. Кроме того, Галактионов указывает, что у Мирошниченко в рассказанной Монаховым истории нет четкого мотива участия во взяточнической схеме. Монахов в свою очередь говорит, что «интерес» у Мирошниченко был, но он не может его озвучить из-за тайны следствия.

Сам Мирошниченко констатирует большой интерес правоохранителей к похоронному делу в Калининградской области в последние годы. «На меня заведено дело, на моего коллегу из МУП „Альта“ тоже заведено уголовное дело, в Немане на директора МУПа завели дело, в Зеленоградске, в Черняховске... То есть у нас в области почти не осталось ни одной „ритуалки“, на которую бы не было заведено уголовное дело», — рассуждает Мирошниченко.

В Следственном комитете полагают, что Мирошниченко может препятствовать расследованию, пользуясь личными связями. В материалах дела есть сведения, подтверждающие знакомство обвиняемого с чиновниками администрации Гурьевска. «Эта информация из телефонных переговоров и встреч, которые велись под оперативно-розыскными мероприятиями. В ходе данных встреч Мирошниченко сообщает Монахову о своих обширных знакомствах, в том числе с главой администрации Гурьевского района, его заместителем (я не могу сейчас называть фамилии), в том числе там фигурируют и другие лица», — заявила следователь в суде.

Также Осадчая отметила, что Монахов говорил о «влиятельных знакомых» в силовых структурах и органах исполнительной власти, которые якобы имеются у обвиняемого. «После возбуждения уголовного дела в офис, где работает свидетель, прибыли сотрудники отдела полиции Гурьевского района и произвели изъятие финансовой документации, без наличия которой в настоящее время „МУП Спецбюро Гурьевского района“ функционировать не может. При этом ранее аналогичных проверок за весь период деятельности не проводилось. <...> Сотрудники гурьевского отдела ГИБДД почему-то останавливают его (Монахова — прим. „Нового Калининграда“) в Калининграде и проверяют на новой машине номера», — уточнила следователь.

Мирошниченко уверяет, что не обладает личными связями в гурьевской администрации и «в последний раз был там 10 лет назад». Однако знакомство с чиновником Лукашем он не отрицает: «С Лукашем знаком еще со времен, когда он был адвокатом. С тех пор я его не видел лет 10-12. Потом я его увидел, когда он принес от администрации приказы какие-то — он их всем, кто как-то связан с „ритуалкой“, развозил», — рассказал Мирошниченко.

Правда, он признался, что иногда сотрудники агентства «Есения» выступают посредниками при получении родственниками усопших в горадминистрации разрешений на захоронение под Гурьевском, в том числе и на Цветковском кладбище. По заверениям Мирошниченко, все документы составляются от лица их клиентов, а агентство выполняет лишь роль «почтальона».

Следователь настаивала на заключении владельца «Есении» под стражу на два месяца. «По оперативной информации, представленной ОЭБиПК УМВД по Калининградской области, Мирошниченко желает скрыться от органов предварительного следствия, покинув пределы РФ», — сообщила в суде Осадчая. Мирошниченко же сообщил, что формально у него загранпаспорта нет — он его сдал для получения визы. Но как только документ вернут, он готов его передать следователю.

Адвокат Евгений Галактионов отмечал, что за его подзащитного лично поручились два местных священнослужителя, и ходатайствовал о домашнем аресте. С такой мерой пресечения согласилась прокуратура. «В таком случае нам необходимо будет отобрать у супруги, у детей, у всех членов семьи мобильные телефоны, компьютеры и ограничить не только Мирошниченко, но и его семью в данных средствах связи, что мы делать права не имеем», — парировала следователь. Супруга обвиняемого, предприниматель Ирина Соболева, в суде заявила, что она и дети готовы отказаться от мобильной связи, чтобы глава семейства был отпущен из-под стражи.

В итоге суд отклонил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с разрешенными двухчасовыми прогулками по городу. Мирошниченко запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, разговаривать по телефону, пользоваться интернетом и почтой.

Гурьевские власти и «похоронщики» давно конфликтуют по поводу Цветковского кладбища. Согласно ответу муниципальных чиновников на запрос «Нового Калининграда», в 2016 году против бывшего директора муниципального предприятия «Спецбюро Гурьевского района» (не путать с одноименным ЗАО, в котором работает Монахов, — прим. «Нового Калининграда») Павла Козлова возбудили уголовное дело о незаконной передаче в 2013 году Цветковского кладбища «частным хозяйствующим субъектам». Под ними имеется в виду фирма Монахова. Дело все еще расследуется.

В год возбуждения дела чиновники настаивали на расторжении договора на обслуживание кладбища с фирмой Монахова. Она добровольно это делать отказалась. Тогда в 2018 году администрация подала иск в арбитражный суд о признании договора ничтожным и выиграла (решение вступило в законную силу в марте 2019 года). Тем не менее Монахов утверждает, что у акционерного общества все еще есть договор с администрацией. Чиновники же отмечают, что фирма действительно продолжает распоряжаться Цветковским кладбищем и отдает под захоронение смежные сельхозземли, а эти участки якобы принадлежат родственнику гендиректора ЗАО. Фирма установила забор и поставила пост охраны у ворот, чтобы не допустить на территорию кладбища как представителей проверяющих органов, так и других предпринимателей, занятых в ритуальном бизнесе, говорят в администрации.

Монахов подтвердил «Новому Калининграду», что земли, прилегающие к кладбищу, принадлежат владельцам компании, где он работает, и скупалась эта земля якобы по договоренности с властями. Последние обещали в дальнейшем забрать эти участки в собственность и поменять назначение территории. «Они знали, зачем мы землю скупаем. У нас есть договора, у нас есть проект, согласованный со всеми инстанциями. Есть утвержденный Генплан, и в рамках него мы и скупали эту землю. То, что теперь администрация пишет другое — это понятно, ведь в связи с этим делом могут полететь очень серьезные головы. Они пытаются как-то обезопасить себя, но у нас есть документы, доказывающие, что мы действуем только в рамках правового поля и не более того», — говорит Монахов.

Администрация Гурьевска уже обратилась в районную прокуратуру и отдел полиции с просьбой «навести законный порядок» на территории кладбища. Уголовное дело против Мирошниченко в муниципальной администрации комментировать не стали, заявив, что Александр Лукаш проходит по данному делу свидетелем и «ограничен в освещении происходящих событий».

Текст, фото — Екатерина Медведева / Новый Калининград