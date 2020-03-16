Поездки калининградских детей по программе «Мы — россияне» отложили из-за коронавируса

Поездки детей в рамках программы «Мы — россияне» перенесены на летний период. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает региональное агентство по делам молодежи.



По данным ведомства, в течение предстоящих весенних каникул планировалось провести четыре поездки для более 300 ребят. В Москву с 24 по 28 марта и с 25 по 31 марта должны были отправиться две группы по 90 человек в каждой, с 25 по 30 марта ещё для одной группы (90 ребят) была запланирована поездка в Великий Новгород и Санкт-Петербург, а 45 детей в период с 27 марта

по 2 апреля ждало посещение Великого Новгорода, Торжка, Твери и Москвы.

«Все эти поездки теперь перенесены на летний период. В них примут участие школьники из Гурьевска, Советска, Черняховска, Багратионовска, Светлого, Гвардейска, Немана, Гусева, а также учащиеся образовательных учреждений №№ 47,48,56,44,46,38,50, КМЛ, гимназии № 32 Калининграда», — уточняют в региональном правительстве.



Программа «Мы – россияне» реализуется в Калининградской области с 2007 года. В 2018 общее количество участником насчитывало уже более 100 тыс. человек. Ежегодно с 2013 по 2019 в программе принимают участие в среднем 4,5 тыс. человек.

Напомним, с 16 марта в Калининградской области из-за коронавируса введено свободное посещение школ и детсадов. Правительство РФ рассматривает возможность продления весенних школьных каникул из-за эпидемии коронавируса.

