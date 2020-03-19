«Идут как за хлебом»: что калининградцы скупают в аптеках и есть ли в этом смысл

С началом пандемии коронавируса по всему миру наблюдается небывалый покупательский спрос на определенные товары. Так, во многих западных странах с магазинных полок исчезли предметы личной гигиены, а россияне в панике запасаются крупами и солью. В регионе на небывалом дефиците медицинских масок навариваются спекулянты, однако это далеко не единственная позиция из аптечного ассортимента, за которой выстраиваются очереди. «Новый Калининград» узнал, что жители областного центра скупают в аптеках и есть ли в этом смысл.

В аптеке «Будь здоров» в ТЦ «Мега» покупатели разобрали весь запас хлоргексидина, все спиртосодержащие растворы, включая борный спирт, салициловую кислоту и даже спиртовые настойки на травах. Хлоргексидин отсутствует во всех аптеках, которые посетил «Новый Калининград».

По данным компании DSM Group, которая занимается исследованием фармацевтического рынка, в России в первую неделю марта на 24,6% увеличилось число покупок хлоргексидина — до 1,175 млн упаковок. А мирамистина россияне купили 422,3 тысячи упаковок — это на 28,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Правда, в аптеках не в областном центре, по словам предпринимателей, еще можно отыскать хлоргексидин. «Дезенфицирующие средства, такие как дешевый отечественный водный раствор хлоргексидина, ещё есть, как и дорогой аналог его мирамистин и ещё ряд препаратов. Остальные дезсредства пока закончились. Мы ищем у поставщиков, но пока и у них их нет», — рассказал «Новому Калининграду» владелец одной из аптечных сетей региона Андрей Виноградов.

В калининградских аптеках местные жители массово скупают и недешевый мирамистин, но он пока еще стоит на полках: «Активно раскупают мирамистин. Вот сегодня довезли 30 упаковок — одна бутылочка стоит около 400 рублей», и оксолиновую мазь, а также помогающую в защите от вирусов мазь „Виферон“», — сообщила фармацевт аптеки «Будь здоров».

По словам инфекционистов, для защиты от коронавируса действительно можно закапывать в нос капли с интерфероном или смазывать крылья носа мазью с этим действующим веществом либо оксолиновой мазью. Это работает, потому что вирус в основном проникает через слизистые оболочки.

Оксолиновая мазь еще есть в наличии во многих аптеках, и цена на нее вполне антикризисная. В «Социальной аптеке» на ул. Черняховского, где уже дано нет хлоргексидина, некоторые покупатели покупают «оксолинку» сразу по несколько упаковок. Там же еще можно купить спиртовой дезинфицирующий раствор «Жидкость для рук».

Дезинфицирующие средства на спиртовой основе можно использовать для защиты от коронавируса. Спиртовые антисептики эффективны против многих бактерий, а также вируса гриппа, риновируса, гепатита А и даже ВИЧ. Эффективность антисептиков снижается, если руки сильно загрязнены — например, после еды или работы в саду.

В аптека «Ригла» в ТЦ «Эпицентр», даже не дождавшись окончания вопрос «а есть ли у вас...», фармацевт ответила с улыбкой «Нет!». Оказывается, что там уже больше недели нет в продаже никаких антисептиков и ничего спиртосодержащего — даже настойку календулы раскупили. «Гели дезинфицирующие обещали привезти на следующей неделе», — говорит фармацевт.

Как отмечают специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в спиртовых дезинфицирующих средствах должно содержаться не менее 60% спирта. Именно поэтому смешанные в домашних условиях по рецептам из интернета «дезинфицирующие растворы на водке» в случае с вирусными инфекциями будут неэффективны.

Фармацевты в калининградских аптеках в половине случаев сами работают без медицинских масок. «Масок нет уже очень давно, и будут ли — неизвестно. Марлю тоже раскупили, — рассказала фармацевт „Риглы“. — Пока еще есть бинты — их тоже люди покупают для самодельных масок».

Возбудитель коронавируса действительно передается преимущественно воздушно-капельным путем. «При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы», — поясняют в Роспотребнадзоре. Однако только маской тут не спасешься, отмечают специалисты, поскольку вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней. «Более крупные капли [слюны больного человека] оседают на окружающих предметах, и поверхностях, а мелкие — долго находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров», — заявляют в ведомстве.

«Идут как за хлебом. Вчера целый день шли и шли — скупили все имеющиеся у нас антисептики — гели, спреи, жидкости, и даже вообще все влажные салфетки», — рассказала фармацевт аптеки «Эконом» на Солнечном бульваре.

Бесспиртовые антисептики производятся на основе четвертичных аммониевых соединений, и чаще всего средства с ними используют для дезинфекции помещений. Они могут уменьшить количество микробов, но менее эффективны, чем спиртовые. Они имеют разную эффективность против разных микробов, к тому же не убивают микробов, а лишь замедляют их рост.

В Роспотребнадзоре рекомендуют регулярно дезинфицировать гаджеты и оргтехнику. В некоторых калининградских аптеках в качестве альтернативы обеззараживающим гелям предлагают влажные салфетки с «антисептическим эффектом», но не содержащие мощных дезинфицирующих средств и спирта. Также влажные салфетки с ионами серебра, хлоргексидином или триклозаном можно найти в супермаркетах. Как отмечают специалисты, такие средства обладают больше антибактериальным эффектом, поэтому не так помогают при вирусной инфекции. Однако за неимением других средств можно воспользоваться и ими.

Молодой человек, работающий в «Бюджетной аптеке» в здании Центрального рынка, сразу говорит «Всего, о чем вы хотите спросить, нет!». Там уже раскупили, по его словам, даже все имеющиеся запасы бинтов, а заодно парацетамола и аспирина. «Противовирусные все время берут, но в продаже они пока еще есть», — отметил фармацевт.

Профилактическое самолечение антивирусными препаратами не гарантирует, что человек не заразится коронавирусом COVID-19. При самолечении человек обычно приобретает в аптеке рекламируемый препарат против ОРВИ, поясняет таиландский эксперт, но это не вакцина от инфекции. Эффективность приема такого препарата не для лечения, а в качестве профилактического средства чрезвычайно низка. К тому же после окончания курса организм вновь становится уязвимым для всех вирусов.

В аптеке «Живика» на ул. Горького разобрали не только хлоргексидин, но еще и парацетамол и даже бинты. «Постепенно начали „вымываться“ противовирусные и жаропонижающие препараты», — констатировал владелец другой аптечной сети Андрей Виноградов. Во многих аптеках калининградцы скупили настойку эхинацеи и другие растительные средства для укрепления иммунитета. А вот аскорбиновая кислота и иммуномодулирующие средства хоть и стали более популярны, но пока имеются в местных аптеках в достаточном количестве.

Самым эффективным способом обезопасить себя от попадания вируса в организм в Роспотребнадзоре считают тщательное мытье рук и ношение маски в общественных местах. Также специалисты рекомендуют по возвращении с улицы промывать нос физраствором, носить гладкую прическу и поменьше трогать свое лицо.

Текст — Екатерина Медведева, фото — Виталий Невар / Новый Калининград