Выплаты, каникулы, налоги: «антикризисные» меры Путина в кратком изложении

Виталий Невар / Новый Калининград
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В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с внеплановым обращением к гражданам по поводу ситуации вокруг пандемии коронавируса. В том числе он предложил ввести ряд «антикризисных» мер, отложить голосование по Конституции и установить новые налоги. «Новый Калининград» тезисно публикует речь главы государства.


Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в связи с пандемией переносится с 22 апреля на более позднюю дату. Решение о новом дне голосования будет принято позже.

Следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, объявляется нерабочей с сохранением заработной платы. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

В течение ближайшего полугода все социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически без хождения по инстанциям и дополнительных справок.

Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы (75 и 50 тыс. рублей) должны быть осуществлены в апреле.

В ближайшие три месяца, начиная с апреля, семьям, имеющим право на маткапитал, будут выплачивать ежемесячно по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до трёх лет. Выплаты на детей 3 — 7 лет должны начаться с июня, а не с июля, как планировалось.

До конца года выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц (12 130 рублей). Также максимальная выплата по пособию по безработице повышается до той же суммы — 12 130 рублей.

Для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, должны быть введены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Речь идёт о людях, чей доход сократился более чем на 30%. Аналогичный механизм планируется предусмотреть для индивидуальных предпринимателей. Если выплата долга невозможна в принципе, процедура банкротства должна быть «посильной и необременительной».

Компаниям малого и среднего бизнеса планируется предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. Микропредприятия дополнительно должны получить отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Все оказавшиеся в сложной ситуации компании малого и среднего бизнеса и микропредприятия должны получить отсрочку по кредитам на полгода. Также на полгода вводится мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Эти меры касаются предприятий, работающих в секторах, «наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией».

Для малых и средних предприятий размер страховых взносов снижается 30% до 15%. Пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ (12 130 рублей). Если же зарплата будет на уровне МРОТ или ниже, то ставка остаётся прежней, 30 процентов.

Для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусматривается ставка налога на такие дивиденды в 15 процентов. Для этого придётся корректировать соглашения с другими государствами, чтобы избежать двойного налогообложения. Если иностранные партнёры не согласятся, Россия в одностороннем порядке выйдет из этих соглашений.

Для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, устанавливается налог на процентный доход в размере 13%.

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