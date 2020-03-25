В Москве скончались двое больных с коронавирусом

В Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Департамент здравоохранения столицы на своем сайте.

У пациентов 88 и 73 лет была подтверждена пневмония. Отмечается, что «пациенты имели выраженные сопутствующие патологии».



Ранее сообщалось о смерти еще одной пациентки с коронавирусом. Оперативный штаб тогда заявил, что у нее оторвался тромб; в официальную статистику по коронавирусу в России случай не включается.

В стране сейчас насчитывается 658 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. В Калининградской области зафиксировано 8 таких случаев.



