«Потери понесём не только мы»: почему Детская больница переселяет фонд «Верю в чудо»

Благотворительный центр «Верю в чудо» вынужден искать новое помещение для больничных волонтёров. Восемь лет они занимали цокольное пространство Детской областной больницы, а в январе этого года пожарные выдали предписание, что склада и людей в цоколе быть не должно. Взамен 120-метрового пространства ДОБ предоставляет «верювчудовцам» 12-метровый кабинет. Поможет ли это больничным волонтёрам, разбирался «Новый Калининград».

Волонтёрское пространство благотворительного центра «Верю в чудо», так называемая «волонтёрка», — это 120 квадратных метров в цоколе Детской областной больницы. Здесь обучают и координируют волонтёров, хранят костюмы для клоунов-терапевтов, новогодние подарки для подопечных детей, пластилин, краски и фломастеры для больничных мастер-классов, здесь заступают на смену «супермамы» — няни, ухаживающие за детьми-сиротами и отказничками, сюда каждое утро приходят на работу онкопсихологи. В этом помещении «Верю в чудо» располагается уже восемь лет. Однако месяц назад руководство Детской областной больницы объявило волонтёрам о выселении в находящуюся рядом поликлинику, в помещение в десять раз меньшее по площади. Причина такого решения — нарушение требований пожарной безопасности, выявленное Госпожнадзором в конце января.

«Это значит, что теперь вся наша волонтёрская деятельность сократится в 10 раз. Больше не будет места для костюмов клоунов, социокультурных мероприятий, места для хранения памперсов и носочков, всего того, за чем к нам обращаются родители, приехавшие из дальних муниципалитетов. <...> Больше нет места для обучения волонтёров, которое проходило у нас каждую неделю», — написала руководитель «Верю в чудо» София Лагутинская в Facebook. По её словам, волонтёров попросили переехать, несмотря на объявленный в регионе режим всеобщей изоляции. «Когда все силы правительства брошены на борьбу с инфекцией, волонтёры „Верю в чудо“ вместо того, чтобы помогать тем семьям, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию, тем, кто находится в группе риска, вынуждены нарушать все карантинные меры и выполнять требование руководства ДОБ.<...> Всего несколько дней у нас есть на то, чтобы силами хрупких девушек — сотрудников и волонтёров — вывезти то, что мы создавали годами», — говорит София Лагутинская.

Региональный минздрав утверждает, что больница никого не выгоняла и дала «Верю в чудо» время на переезд. «Есть предписание Госпожнадзора, в случае невыполнения которого ДОБ грозит штраф в 500 тыс. рублей и закрытие больницы на три месяца. Остановить работу головного детского учреждения, да ещё с выплатой таких денег регион не готов. Пожарные долго говорили об этом на словах, а сейчас вынесли уже письменное предписание. И действительно нельзя держать в подвале больницы помещения с такой скученностью вещей и почти круглосуточной никем не контролируемой проходимостью, — объяснила позицию минздрава в Facebook сотрудница пресс-службы регионального правительства Ольга Воронина. — Пожарные совершенно правы: в случае возгорания кто будет отвечать? И это никакое не единоличное решение главного врача. Все абсолютно законно, по предписанию надзорного органа. Фонду взамен предложили помещение в поликлинике ДОБ, да, меньше по размеру, но светлое, очень хорошее. <...>. Большего пока предложить ничего не можем. После окончания строительства нового корпуса, когда будут высвобождаться помещения, будет предложено какое-нибудь помещение в существующем».





Разобрать склад в цоколе, но оставить там офис для координаторов и волонтёров не получится — пожарные требуют, чтобы в подвале вообще не было людей, там проходят эвакуационные выходы из больницы (именно по ним волонтёры и поднимаются в отделения). В пресс-службе правительства утверждают, что устные предупреждения от Госпожнадзора ДОБ получала давно (дату первого такого предупреждения назвать затруднились), однако «Верю в чудо» настаивает на том, что за все годы работы претензию от пожарных они слышали лишь один раз — из-за коробок в проходах. И тут же исправили недочёты. Сегодняшние претензии Госпожнадзора, по словам Софии Лагутинской, — второй случай за восемь лет.



Договора об аренде между благотворительным центром и Детской областной больницей нет. В 2007 году «Верю в чудо» заняли одно из помещений ДОБ на основании устной договоренности. По словам Софии Лагутинской, больница не нашла правовых основ для того, чтобы заключить договор на помещение. Между благотворительным центром и ДОБ заключен только договор о взаимодействии, который регулирует, как, кому и когда помогают «верювчудовцы» в больнице.

Помимо основного помещения в ДОБ у «Верю в чудо» есть несколько точек в разных концах города: офис, где работают административные сотрудники и руководители программ, помещение для благотворительного надомного хосписа «Дом Фрупполо» (за него центр платит аренду) и пара складов. Перевести туда все вещи «волонтёрки» не хватит места, к тому же пространство должно находиться рядом с больницей, чтобы волонтёры не приходили в палаты к детям с улицы. «Алгоритм действий такой: волонтёры пришли, разделись, подготовились к занятию, подготовили дидактические материалы, обработали канцтовары, которые им понадобятся на занятии, одежду, переоделись в форму, взяли маски и бахилы. Вернулись с занятий, разложили всё по местам, дали обратную связь, заполнили отчёт, ушли. — объясняет София Лагутинская. — Важен и поток родителей, которые к нам приходят. Они могут получить консультацию по своей проблеме, помощь координатора или психолога. 80% обращений в „Верю в чудо“ происходят из-за отсутствия информированности у родителей по тому, какая помощь предоставляется в рамках ОМС и ВМП [высокотехнологичной медицинской помощи], куда и какое заявление им нужно отнести, и наши координаторы делают этот каждодневный незаметный труд. А сколько у нас психологи трудятся, чтобы снять психоэмоциональное напряжение, которое порой выливается на врачей? Нужно, чтобы родители могли легко до нас дойти и получить эту помощь. Чем дальше мы будем [от больницы], тем больше всё это будет выливаться на врачей и руководство больницы».

Сейчас руководство ДОБ разрешило отложить переезд до окончания карантина. После «Верю в чудо» перевезёт часть вещей в помещение поликлиники ДОБ площадью 12 квадратных метров — «светлое, с окном и круглосуточным доступом». Волонтёры смогут посещать его перед занятиями с детьми. Тем временем «Верю в чудо» ищет помещение рядом с больницей, где можно было бы устроить гримёрку для больничных клоунов, место для хранения канцтоваров, памперсов, детских сосок, пространство для обучения волонтёров и раздевалку для верхней одежды, поставить три рабочих стола для координаторов волонтерских программ и обустроить костюмерную. «Нам очень не хотелось бы ни съезжать, ни сокращать объёмы своих задач и проектов, — пишет у себя на странице в Facebook София Лагутинская. — К сожалению, если это случится, то потери понесём не только мы».

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Текст: Алина Белянина. Фото: Виталий Невар, Елена Тишина