Бизнес может не подняться: депутаты о достаточности мер поддержки со стороны властей

Федеральное и региональное правительства озвучили основные меры поддержки бизнеса в кризисной ситуации карантина, когда работа целых отраслей оказалась парализована по решению правительства. В основном они сводятся к предложениям бизнесу взять кредит на выплату зарплат, перенести срок уплаты налогов и сделать сравнительно небольшие доплаты к пособию по безработице (оформить его в области пока невозможно). «Новый Калининград» спросил у депутатов облдумы, насколько они удовлетворены предложениями исполнительной власти по поддержке бизнеса и людей.



Михаил Чесалин, «Патриоты России»

— Я считаю, что задекларированных мер поддержки недостаточно по количеству и объему. Ситуация такова, что фактически весь малый и средний бизнес встал. На мой взгляд, государство должно объявлять не так называемые налоговые каникулы, а налоговую амнистию, в том числе и относительно обязательных бюджетных платежей. Чтобы долг не копился, потому что потом его все равно будет отдать затруднительно. Должна исчезнуть сама обязанность платить на данном этапе.

Также хочу напомнить, что помимо федерального резервного фонда есть еще и региональный резервный фонд, который в нашем бюджете имеется, и безусловно должна быть поддержка тем, кто лишается работы. Кроме того, должен быть усилен контроль за тем, чтобы работники, которых принудительно отправили в карантин, получали зарплату на среднем уровне. Этот минимум государство должно обеспечить, коль скоро оно принимает такие решения и руководит всем процессом.

Павел Федоров, «Справедливая Россия»

— То, что сейчас сообщается в новостях, на мой взгляд — это только первые шаги. Когда только волна начиналась, я говорил, что нужны не трех, а шестимесячные налоговые каникулы. Так в результате федеральное правительство и решило. Раньше я говорил о беспроцентных ссудах бизнесу, но теперь, видя, как развиваются события, надо, наверное, думать о безвозмездных дотациях малому и среднему бизнесу, хотя бы на зарплату. Есть решение [президента] о неделе каникул с сохранением зарплаты. Но маленькие кафе, ресторанчики и гостиницы (а у нас в области самый высокий в России процент малого и среднего бизнеса), откуда они возьмут деньги, если у них клиентов нет? Максимум на 3-4 дня или неделю «оборотки» хватит. Они же и так работают в кредит. Никто не работает в чистый нал. Мне кажется, что те 500 миллионов, которые озвучило областное правительство, нужно посмотреть, чтобы давать как безвозмездную дотацию. Если мы сейчас людям зарплату давать не будем, то даже когда через 3 недели пройдет вирус, у людей денег не будет на продовольствие. Этот бизнес просто не поднимется. Надо дать возможность людям продержаться эти 3 недели, потому что многие живут от зарплаты до зарплаты.

По ипотеке нужно будет делать отсрочку не на полгода, а на год. Вопрос встает очень серьезно. Очень многие наши граждане очень закредитованы через ипотеку. Поэтому, я думаю, что пятьюстами миллионов мы не обойдемся, еще будем поджимать в бюджете. Людям нужно помогать обязательно.

Снижать налоговую ставку по «упрощенке» надо, но не на полгода. У малого бизнеса сейчас вообще никаких оборотов не будет, и им не из чего будет платить. Для утопающего без разницы: что 6%, что 1%.

Александр Никулин, «Единая Россия»

— Пока не все меры выработаны, но то, что объявлено на федеральном и региональном уровнях — это достаточно существенная поддержка. Важно, чтобы она быстрее дошла до людей. Насколько мне известно, Фонд поддержки предпринимательства сейчас готовит последний документ и будет оказана кредитная поддержка с минимальной процентной ставкой для предприятий, которые попали в трудную ситуацию.

По плате за мусор предложение есть, но оно пока не реализовано. Будем за этим следить. Сейчас многие предприятия остановились, но не все платят за вывоз мусора по фактическим объемам. Многие платят по нормативу. И есть предложение освободить предприятия от этих платежей на тот период, пока они не работают.

Снижение ставок по «упрощенке» мы пока не обсуждали, но такие предложения есть. В частности, их готовит уполномоченный по защите прав предпринимателей совместно с Торгово-промышленной палатой. Мы тоже как депутаты участвуем, но пока окончательного решения не принято, потому что нужно провести детальные расчеты: кому помогать, по каким направлениям снижать ставку. У нас сейчас ставка снижена для янтарщиков, переработки отходов и IT. По данным за 2018 год, эта мера поддержки оказалась не сильно востребована и достаточно мало предприятий ей воспользовались.

Предложение по освобождению от платы населения за капремонт есть, но мы его пока детально не рассматривали. Нужно найти те категории, которые требуют помощи. Мы понимаем, что, освобождая от платежей за капремонт не адресно, мы нанесем достаточно серьезный удар по Фонду капремонта и, соответственно, по той программе, которая у нас реализуется на территории области. Мы можем ее сорвать, а этого тоже нельзя допустить.