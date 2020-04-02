Что вы делаете на карантине? Расскажите нам, а мы расскажем, что делают другие

Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Итак, «нерабочая неделя» волевым решением президента растягивается на месяц. Как вы проводите свободное время дома? Читаете детям друзей аудиосказки онлайн? Пишете сценарий к фильму? Осваиваете йогу по инструкциям в интернете? Выходите подышать свежим воздухом на балкон? Сколько сериалов вы успели посмотреть (и сколько планируете)? Есть ли у вас домашняя библиотека? Как вы уживаетесь с членами семьи на одной жилплощади? Расскажите нам, а мы выберем и опубликуем лучшие «карантинные» истории на «Новом Калининграде».



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