«Полный дистант»: как калининградские вузы адаптируются к работе в условиях коронавируса

С 16 марта государственные вузы в Калининградской области перешли на дистанционное обучение. Удалённое взаимодействие студентов и преподавателей организовано до 30 апреля, однако ограничения, связанные с распространением коронавируса, могут затянуться. Прогнозов о том, когда участники образовательного процесса смогут вернуться в аудитории, не дают ни в Минобрнауки, ни в университетах. «Новый Калининград» рассказывает, что думает о сложившейся ситуации руководство калининградских вузов и насколько высшие учебные заведения оказались подготовлены к дистанционной работе.

Первые ограничения в сфере высшего образования в России начали вводить в конце января. Тогда Минобрнауки решило продлить каникулы для студентов из Китая и потребовало от руководителей учебных заведений усилить санитарно-эпидемические и профилактические мероприятия. Спустя полтора месяца, когда ситуация с распространением коронавируса существенно обострилась, всем вузам рекомендовали перейти на дистанционное обучение.

Руководство калининградских университетов отреагировало незамедлительно: БФУ им. Канта, КГТУ и подведомственные ему учебные заведения ушли на «удалёнку» с 16 марта. С 23 марта на дистанционный режим перешёл Западный филиал РАНХиГС.

Когда президент Владимир Путин объявил нерабочими все дни до мая, срок обучения в новом формате сдвинулся на 30 апреля. Однако точного прогноза, когда участники образовательного процесса снова перейдут на очную форму, сегодня нет. «Чем быстрее студенты вернутся в аудитории, тем лучше», — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на брифинге в пресс-центре Правительства РФ 25 марта.

Глава ведомства признал, что дистанционный «режим» не может конкурировать с обычными формами обучения, но нынешние условия — вынужденные. «В любом случае мы понимаем, что университет — это особая среда, это социализация, и какие бы ни были продвинутые информационные технологии, ничто не заменит общения студента с профессором. Это всё равно уникальная возможность передать опыт. Обучение гораздо сложнее, чем просто общение на расстоянии с помощью современных информационных технологий», — прокомментировал Фальков.

«Никто не останется без диплома»

Руководители калининградских вузов отмечают, что определённые трудности при переходе на новый формат есть, но они не критичны. Ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Фёдоров в своём видеообращении заметил, что в сложившейся ситуации важно не перегружать студентов.

«Трудно спрогнозировать, как долго продлится полный дистант. Пока мы, как вы знаете, имеем ориентир 30 апреля, но нам надо быть готовыми к тому, что практика, сессия, а возможно и государственная итоговая аттестация пройдут в дистанционном формате. Здесь не нужно лишних опасений. Будет соответствующее распоряжение федерального министерства, соответствующие действия со стороны вуза. Никто не останется без диплома, и никто не останется без сданной сессии за исключением тех, кто не проявит для этого должных усилий», — заверил Фёдоров.

Ректор КГТУ Владимир Волкогон указывает, что «технически и теоретически университет был готов к дистанционной форме обучения», но при таком формате становится проблемой прохождение практики. «Мы понимаем, что у нас все специальности — инженерные, в колледже — в основном технические. И значимая часть получения навыков и умений — это лабораторные и практические работы. Здесь гораздо сложнее. То есть теоретически мы сопровождаем материалы практикумом, как это должно делаться. Но всё равно этот недостаток проведения практических занятий, которые во многом невозможно организовать удалённо, лабораторных работ мы будем навёрстывать после того, как закончится дистанционное обучение и мы перейдём на классическое», — сказал Владимир Волкогон в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда».

Итоговую аттестацию, по его словам, в КГТУ и БГАРФ не переносят и рассчитывают провести в «очной форме». «Пока мы не планируем дистанционную защиту дипломов, сдачу госэкзаменов. Планируем, что это будет проходить в обычном, классическом, порядке», — пояснил Волкогон.

Директор Западного филиала РАНХиГС Михаил Плюхин сообщил, что в академии государственная итоговая аттестация уже началась и её пришлось организовывать в режиме видеоконференции. «Члены комиссии находятся на „удалёнке“, студенты — тоже на „удалёнке“. И все территориально в разных местах. В филиале присутствуют только два человека на расстоянии более двух метров друг от друга. Ведётся видеозапись в соответствии с установленными правилами, всё протоколируется», — рассказал «Новому Калининграду» руководитель учебного заведения.

По его словам, аттестацию проводят в соответствии со всеми требованиями и нормативами, но есть сложности, которые не зависят от вуза. «У кого-то, допустим, интернет не очень хорошего качества. Хорошо, что мы зарезервировали каналы связи, в том числе телефонной. Это себя оправдало», — пояснил Плюхин.





«Помогли соцсети»

Преподаватели калининградских вузов к дистанционному формату работы относятся без энтузиазма, но считают его приемлемым выходом во временных условиях чрезвычайной ситуации. «Система высшего образования подготовлена к дистанционному обучению в рамках работы „задание — ответ“. Если говорить, например, об обучении иностранному языку, то такой формат не способствует развитию ключевых навыков говорения — это огромный минус. Нет и прямого взаимодействия со студентами, „живой“ коммуникации, которая так важна для мотивации в обучении», — поясняет преподаватель одного из калининградских государственных вузов.

Участники образовательного процесса называют среди проблем и сложности с техническим обеспечением «удалённой работы». «У нас есть электронная образовательная система, которая якобы для этого предназначена, но в данном случае она оказалась нерабочей. По программе это получается таким образом, что каждый представляет процесс по-своему. Единой образовательной платформы нет, — говорит преподаватель другого госвуза. — Мне очень помогли соцсети, потому что там можно быстро бросить клич, собрать всех в одной группе, выложить, например, презентацию или ссылку на видеоурок. Конечно, это не мой видеоурок, потому что я к этому не готовилась и, собственно, готовых программ нет».

Руководители вузов не скрывают, что при переходе на «дистанционку» возникли сложности. «Я предполагал, и, в принципе, это объективно, что у некоторых преподавателей, когда они столкнутся с дистанционным обучением, будут определённые трудности», — говорит ректор КГТУ Владимир Волкогон, добавляя, что в первую неделю работы в новом режиме с участниками образовательного процесса провели «практическую отработку».

Ректор БФУ им. И. Канта Александр Фёдоров в своём видеообращении отметил, что преподаватели недостаточно используют возможности онлайн-обучения. «Нужно сконцентрироваться на этом в предстоящий период работы», — сказал Фёдоров.

Директор Западного филиала РАНХиГС Михаил Плюхин считает, что главными проблемами при переходе на дистанционный формат оказались психологические. «Сегодня мы лучше поняли, что находились до пандемии в сравнительно уютном режиме, в каком-то смысле расслабленные налаженностью и привычкой. Но пришлось быстро собраться. А поначалу, когда в головах возник целый ворох вопросов, как соединить всё сразу и всё с самого начала упорядочить, не скрою, некоторые сотрудники растерялись. Но к чести коллектива большинство сразу вошло в нужный ритм», — рассказал руководитель филиала.

Основными недостатками «полного дистанта» участники образовательного процесса называют увеличившееся время на перевод учебного материала в электронный вид и проверку заданий, снижение мотивации — особенно у «слабых» учащихся, которых сложно контролировать удалённо, отсутствие режима и активное использование студентами подсказок из интернета и «помощи друга». Однако, по мнению преподавателей, переход на такой режим в конце учебного года не сильно повлияет на эффективность освоения курсов.

«Мы всё равно будем что-то повторять в начале следующего учебного года. Плюс большую часть года мы всё-таки проучились очно. Кто не учился, прогуливал, тот не начнёт проявлять активность и заочно. Конечно, будут какие-то недочёты, которые придётся восполнять в период нормального обучения, но это не критично», — отметил в беседе с «Новым Калининградом» преподаватель одного из государственных вузов.

Текст — Елена Калугина, фото — Виталий Невар / Новый Калининград