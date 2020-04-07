«Помогли соблюсти дистанцию»: у здания бывшей ФМС скапливаются толпы мигрантов (фото) (видео)

Вторую неделю у здания бывшей ФМС, а сейчас управления по вопросам миграции УМВД на ул. Фрунзе, выстраиваются толпы мигрантов, которые пытаются продлить разрешительные документы. Продлять их автоматически в России не стали. Управление было вынуждено усилить работу, чтобы принять всех, кому это нужно, рассказала корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 7 апреля, руководитель пресс-службы региональной полиции Светлана Поставничая.

Как передает корреспондент «Нового Калининграда», у здания миграционного управления находится не менее сотни человек, многие — без масок, ни о какой «социальной дистанции» нет и речи. Здесь же присутствует несколько казаков, которые не пускают толпу в здание.

Накануне в пресс-службе регионального правительства цитировали представителей окружного казачьего общества, которые рапортовали, что ситуацию удалось нормализовать. «В один из дней возле здания миграционной службы мы обнаружили скопление посетителей. Люди занимали очередь в четыре часа утра и находились там практически круглосуточно без средств защиты, — рассказали в казачьем обществе. — Совместно с полицией мы организовали и упорядочили доступ к получению услуг. Составили списки, определили очередность и помогали соблюдать социальную дистанцию в очереди» (цитата с сайта областного правительства).

Глава пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая подтвердила, что казаки работают совместно с полицией у здания миграционного управления в течение нескольких дней. Внутрь пропускается по несколько человек, чтобы была возможность соблюдать дистанцию внутри здания, пояснила она. «Ведется прием, мы не имеем права его закрыть. Если мы им не продлим [срок действия разрешительных документов], получится, что они находятся на территории Российской Федерации нелегально. Мы обязаны принимать у них документы, — заявила она. — Туда брошены все силы, переведены сотрудники из других районов на усиление, чтобы оказывать больше помощи».

Вместе с тем, как пояснила Светлана Поставничая, число людей, приходящих в последние дни на прием в миграционное управление, принципиально не отличается от того, какое наблюдалось до карантина.

Фото,видео — Виталий Невар / Новый Калининград