В Центральном районе суд не стал штрафовать двух калининградцев, вышедших погулять

В Центральном районе суд не стал штрафовать двух калининградцев, вышедших погулять
Виталий Невар / Новый Калининград
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Судья решил не штрафовать двух жителей Калининграда, на которых полицейские составили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

В понедельник, 6 апреля, судья рассматривал два материала об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Оба гражданина признаны судом виновными, но освобождены от административной ответственности в вязи с «малозначительность совершенного правонарушения». Им были вынесены устные предупреждения.

«Суд учел те обстоятельства, что данные личности находились в общественном месте в течение короткого промежутка времени и были недалеко от места жительства», — отметили в ведомстве.

Напомним, уже известно о трех жителях Калининграда, которых суд оштрафовал за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение санитарного законодательства в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания). В Московском районе двум мужчинам, которые рыбачили на пруду в Южном парке, суд назначил штрафы по 15 тыс рублей каждому. На такую же сумму суд в Ленинградском районе оштрафовал местного жителя, читавшего на лавке книгу.

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