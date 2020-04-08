В Центральном районе суд не стал штрафовать двух калининградцев, вышедших погулять

Судья решил не штрафовать двух жителей Калининграда, на которых полицейские составили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.



В понедельник, 6 апреля, судья рассматривал два материала об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Оба гражданина признаны судом виновными, но освобождены от административной ответственности в вязи с «малозначительность совершенного правонарушения». Им были вынесены устные предупреждения.

«Суд учел те обстоятельства, что данные личности находились в общественном месте в течение короткого промежутка времени и были недалеко от места жительства», — отметили в ведомстве.