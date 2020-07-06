Трансфер по запросу: как пересечение границы в пандемию стало идеей для бизнеса

Для путешественников, которым в условиях коронавируса разрешён въезд в Калининградскую область, транзитных пассажиров и тех, кто выезжает в страны Европы по учёбе или работе, организовали «комбинированный трансфер». Пассажиров доставляют на машине к пункту пропуска одной страны, а после пересечения границы довозят на другом автомобиле.

Россия разрешила однократный выезд за рубеж для отдельных категорий граждан в начале июня. Покидать страну могут те, кто выезжает в другие государства по учёбе, работе либо для лечения и ухода за родственниками. Исключение также сделано для тех, кто имеет второе гражданство, вид на жительство или «иной действительный документ», подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, и нескольких других категорий.

Въезжать в страну могут в числе прочих члены семей граждан РФ (супруги, родители, дети, усыновители и усыновлённые), те, кто постоянно проживает на территории России, и путешественники, которые следуют транзитом через воздушные пункты пропуска. По прибытии в Россию из-за рубежа на 14-дневную самоизоляцию не отправляют только последних, но из аэропорта они сразу должны уехать в пункты пропуска.

«Мы делаем пометку в анкете, что у них транзит, выясняем, в какой пункт пропуска они направляются, и звоним туда. Сообщаем, что к вам направляются такие-то граждане. Затем они садятся в такси или их кто-то из аэропорта забирает, мы это отслеживаем, а нам звонят с пункта пропуска и говорят: пересекли. Мы должны убедиться, что они не оказались на территории региона», — поясняли в областном управлении Роспотребнадзора.

Путешественники, которым нужно самоизолироваться, рассказывают, что им выписывают предписания о двухнедельном карантине (те, кто следует транзитом в «большую» Россию, должны проходить его по месту прибытия). «Там написано, например, что я обязуюсь не выходить в магазин. Если в период карантина состояние ухудшается, нужно позвонить по номеру 112. Сведения о том, где приезжающий проходит самоизоляцию, отправляют в поликлинику по месту жительства», — рассказал один прибывших в регион из-за рубежа.





Для тех, у кого нет знакомых на автомобиле, в регионе с конца июня организовали «комбинированный трансфер». Как рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» организатор таких перевозок Роман, пассажиров забирают из аэропорта и довозят до пункта пропуска. Границу клиенты пересекают пешком, после чего их забирает другой автомобиль.

Организовавший новую услугу житель региона работает как индивидуальный предприниматель. «Я занимаюсь трансферными перевозками с 2012 года. В условиях ограничений появился спрос на такие комбинированные перевозки, и мы нашли партнёров на польской и литовской стороне», — рассказывает калининградец.

По его словам, чуть больше чем за неделю услугой трансфера воспользовалось порядка 30 человек. «Едут, как правило, из „Храброво“ в Европу или транзитом через „Храброво“ из Европы в „большую“ Россию. Чаще всего направляются к родственникам или на работу, учёбу», — говорит предприниматель.

Услуга по доставке из аэропорта «Храброво» в Гданьск с «пограничной пересадкой» стоит в среднем 120-150 евро. Пассажиры пересекают границу на погранпереходе Мамоново-2 — Гжехотки. Те, кто следует «комбинированным трансфером» через Литву, направляются через Советск — Панемуне или Чернышевское — Кибартай.

В туристических целях выехать из региона за границу по-прежнему нельзя. Евросоюз не включил Россию в список стран, для граждан которых сообщество открыло границы в условиях пандемии. В понедельник, 6 июля, президент РФ Владимир Путин констатировал, что ясности по этому поводу пока нет. «Непонятно, что будут делать наши партнёры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — сказал Путин во время встречи с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

Текст: Елена Калугина. Фото: Алексей Милованов, Виталий Невар / Новый Калининград