Противоречит Конституции: калининградец пытается через суд отменить новые тарифы на проезд

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

Житель Калининграда пытается через суд оспорить дифференцированные тарифы на проезд в общественном транспорте, установленные в 2023 году. Решение по делу опубликовано в картотеке областного суда, на него подана апелляционная жалоба. «Новый Калининград» приводит доводы сторон.

Ответчиками по иску калининградца выступают областная служба по тарифам и ее руководитель Яна Бабкина. Ведомством с июля были установлены три разных тарифа на проезд в общественном транспорте: 28 рублей при оплате картой «Волна Балтики», 33 рубля при безналичной оплате другим способом и 37 рублей при оплате наличными. Калининградец указал в иске, что соответствующий приказ службы противоречит требованиям действующего законодательства РФ, в том числе — Конституции, а его принятие «инициировано ненадлежащим лицом». Мужчина просил первую инстанцию признать документ недействующим и отменить.

Представитель службы в суде указал, что решение о введении новых тарифов было принято на заседании правления ведомства. Заявление о пересмотре стоимости проезда с учетом дифференцированной оплаты поступило от муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс». Ответчик высказал мнение, что принятое решение «не носит дискриминационный характер и не может влечь нарушение равенства прав и свобод граждан», и отметил, что аналогичный порядок установлен в других регионах, в частности — в Санкт-Петербурге, Вологодской и Новгородской областях.

«Способ оплаты влияет на размер оплаты, исходя из его экономической составляющей, и выбор способа оплаты предоставлен пассажирам», — приводится в решении первой инстанции позиция службы по тарифам. В ведомстве пояснили, что дифференцированный тариф «позволяет вывести „из тени“ все платежи на рынке городских пассажирских перевозок на транспорте и увеличить собираемость налогов с перевозчиков», а также способствует улучшению мониторинга пассажиропотока, что позволяет контролировать наиболее загруженные и самые популярные маршруты. «Кроме того, безналичная система оплаты проезда города Калининграда создана в целях обеспечения удобства оплаты проезда, унификации технологий и способов безналичной оплаты», — аргументировал представитель службы. Прокурор встал на сторону ответчика.

Суд при вынесении решения опирался в числе прочего на экспертное исследование документов, которые «Калининград-ГорТранс» направлял в службу. В нем указано, что для определения экономически обоснованных ставок учитывались нормативный пробег транспортных средств, количество перевезенных пассажиров, фонд оплаты труда, страховые взносы, амортизация, а также расходы на дизельное топливо, фискальные накопители и прочее. В результате иск калининградца оставили без удовлетворения. Мужчина подал жалобу на это решение в Первый апелляционный суд общей юрисдикции, она принята к рассмотрению.

В администрации Калининграда ранее заявляли, что разницей цен на проезд хотят стимулировать горожан к переходу на карту «Волна Балтики». «Для нас стратегически важно, чтобы жители пользовались „Волной Балтики“. Тогда для перевозчиков возникнет экономия в издержках. Тогда можно будет не держать в штате кондукторов, выплачиваться будет только зарплата водителям», — пояснял первый замглавы администрации Игорь Шлыков.

При этом проезд в общественном транспорте вошел в перечень самых подорожавших услуг в Калининградской области в июле прошлого года. По данным Калининградстата, поездка в трамвае и троллейбусе стала дороже в среднем на 25%, в маршрутном такси — на 16,67%. Проезд в автобусе подорожал в среднем на 16,26%. Повышение тарифа не затронуло пенсионеров, школьников и многодетных родителей.

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