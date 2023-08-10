Погрязли в тяжбах: почему до сих пор не благоустроен парк Теодора Кроне (фото)

Проект благоустройства парка Теодора Кроне, заказанный городскими властями ещё в 2021 году, по всей видимости, не будет реализован. Об этому «Новому Калининграду» сообщила архитектор Мария Сизикова, возглавляющая компанию «Восточно-Прусский ландшафт». Дело в том, что заказчик, в качестве которого выступила Дирекция ландшафтных парков, отказался принять работы. Получив отказ, подрядчик потребовал принять их через суд и выиграл дело, однако перед реализацией проекта появились новые трудности. Почему Дирекция не смогла договориться с проектировщиком и придётся ли ей заплатить за усилия архитекторов, выяснял «Новый Калининград».

О том, что власти решили заняться парком Теодора Кроне, расположенным между улицами Химической, Тихоненко и Тенистой аллеей, стало известно ещё весной 2019 года, когда губернатор Антон Алиханов заявил о необходимости в срочном порядке установить «чёткие границы» этой зеленой зоны. Глава региона обратил внимание жителей на застройщиков, берущих парк в плотное кольцо, и вскоре данный участок признали особо охраняемой природной территорией. Весной 2021 года появилась информация о планах на благоустройство парка, и тогда же на проектирование выделили 10 миллионов рублей. Калининградцам демонстрировали проект архитектора Антона Сагаля и OASI Architects, который собирались приспособить к местным реалиям за 9,14 млн рублей. Оперативно нашёлся проектировщик, согласившийся взяться за работу (в мае 2021 года аукцион на проектирование выиграла компания «Рост», предложившая выполнить работы за 8,5 млн рублей). Её результаты жители должны были ощутить к концу 2022 года, однако между проектировщиком и заказчиком началась судебная тяжба, которая длится уже три года и, похоже, поставила крест на благоустройстве.

Впервые о трудностях с реализацией проекта в августе 2023 года рассказал первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков. По его словам, горвласти «не смогли получить досконального выполнения технического задания, как это было предусмотрено проектировщиком, поэтому вышли на расторжение».

Шлыков добавил, что подрядчик один суд у мэрии уже выиграл, однако решение было обжаловано горадминистрацией. О подробностях и текущем положении дел «Новому Калининграду» рассказал Андрей Карачинов, возглавляющий Дирекцию ландшафтных парков.

«Сейчас подрядчик через суд требует от нас оплаты фактически выполненной работы, — заметил Карачинов. — Однако официально он не сдал нам работу, поэтому мы и не оплатили её. Компания, с которой мы судимся, не из Калининграда, но у них есть субподрядчик — калининградская компания „Восточно-Прусский ландшафт“, которая фактически выполняет все работы. Подрядчик считает, что наше техническое задание составлено неправильно».

Карачинов напомнил, что контракт был заключен в 2021 году и уже в декабре компания должна была сдать проект. Однако в декабре её представители начали обращаться в Дирекцию с письмами, указывающими на проблемы в техзадании.

«Подрядчик должен был решить эти вопросы до выхода на конкурсные процедуры, — продолжил Карачинов. — Тот, кто хочет участвовать в конкурсе, сначала изучает все условия. Если он считает, что что-то неправильно, он должен подать претензию в антимонопольную службу. В этом случае конкурсные процедуры приостанавливаются и вносятся корректировки. Подрядчик этого не сделал, но вышел на конкурс, победил и подписал контракт. То есть ни на одном из этапов не обратил внимание на возможные проблемы. Зато начал их замечать только тогда, когда пришло время сдавать проект».

Изменить техническое задание заказчик, по словам Карачинова, не может, так как по 44-му федеральному закону оно является существенным условием контракта:

«Другой потенциальный подрядчик мог бы предложить свои услуги на этих условиях за меньшие деньги. Изменение техзадания законом запрещено».

Он напомнил, что подрядчик выиграл первый суд и Дирекцию обязали вернуться к исполнению контракта.

«Мы продолжили переписку, — продолжил руководитель Дирекции ландшафтных парков. — Мы предложили подрядчику представить проект для подписания, чтобы он мог уйти на экспертизу, но он снова начал настаивать на изменении технического задания. Мы не смогли его изменить. В итоге подрядчик обратился в суд с требованием расторгнуть контракт и оплатить фактически выполненные работы. Суд назначил экспертизу, эксперт должен оценить документацию и решить, что из выполненного можно считать завершённым и что мы должны оплатить».

Карачинов не стал утверждать, что фактически выполненные работы полностью не устраивают заказчика.

«Некоторые работы нас устраивают, некоторые — нет. Но я как заказчик не могу принять работы без прохождения определенных этапов согласования. Так как это объект культурного наследия (ОКН), проект должен быть согласован со Службой охраны памятников, а также необходимо утвердить перечетную ведомость зелёных насаждений и план компенсационного озеленения. Этого подрядчик тоже не сделал. Когда у подрядчика будут все необходимые согласования вместе с нашими, он сможет направить проект на государственную экспертизу, которая проверит его на соответствие всем СНиПам и достоверность сметной стоимости».

Свою версию «Новому Калининграду» изложила и архитектор Мария Сизикова, возглавляющая компанию «Восточно-Прусский ландшафт».

«Действительно, мы предложили изменить техзадание. На моей практике (а у меня было много бюджетных контрактов) перед вхождением в экспертизу мы всегда меняем техзадание. Ещё ни разу так не было, чтобы мы не поменяли техзадание, потому что там всегда что-нибудь не хватает, что-то прописано некорректно. В этом случае, к сожалению, было очень много всего некорректного прописано в техзадании. В основном это было связано с формулировками, которые нас как проектировщиков обязывали „строить“ на территории объекта культурного наследия, что по закону делать нельзя. И вот эти формулировки в том числе мы и просили скорректировать, удалить или исправить. Там очень много было подобных моментов. Где-то совсем по мелочи, какие-то вещи были более принципиальными».

Сизикова пояснила, что сначала её компания полностью выполнила эскизный проект, который заказчик принял и согласовал: «На его основании мы уже разработали стадию „П“. То есть весь проект мы разработали и принесли заказчику, после чего начались проблемы. Конечно, мы очень хотели, чтоб наш проект приняли и мы бы пошли в экспертизу. На это Дирекция не пошла. Соответственно, сейчас мы судимся, чтобы они нам наши затраты возместили».

По словам Сизиковой, на сегодняшний день ситуация сложнее, чем во время первого суда, выигранного проектировщиком.

«На сегодняшний момент законодательство довольно сильно изменилась и в том виде проект использовать нельзя. Его в любом случае корректировать нужно, чтобы он смог дальше пройти какие-то экспертизы, — рассказала она. — Да, изначально мы просто хотели, чтобы наш проект приняли. Причины, на которые ссылался заказчик, чтобы не принимать проект, были признаны судом несостоятельными. На сегодняшний день уже и принимать сложно, так как нужна корректировка, а на это дополнительные деньги нужны. Соответственно, у них этих денег нет, как нет и желания. Вот и всё».

На сегодняшний день, по словам Сизиковой, проект прошёл лишь историко-культурную экспертизу.

«На сегодняшний день мы уже не ждём, что нам придётся проходить дальнейшие экспертизы. Пока мы просто ждём, когда подпишут акты выполненных работ. Все материалы уже находятся у заказчика», — заключила архитектор.

На сегодняшний день горожане могут наблюдать в парке лишь информационные стенды, урны и скамейки, установленные вдоль тропинок парка за счёт почти двухмиллионного президентского гранта. К задуманному ранее благоустройству они отношения не имеют. Жители тем временем жалуются в чиновничьих пабликах, что в парке по предписанию прокуратуры были демонтированы турники, установленные ранее молодёжным центром. Представители горадминистрации в ответ лишь обещают, что «потребности горожан обязательно будут учтены при разработке проектной документации на благоустройство парка». Судя по всему, заниматься этим будет уже другой проектировщик и за другие деньги.

Текст: Иван Марков, эскизы предоставлены Марией Сизиковой