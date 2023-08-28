Винтовая лестница и своды Монье: как хотят восстановить второй корпус Янтарной мануфактуры

Часть здания Янтарной мануфактуры на улице Портовой в Калининграде, перешедшая в бессрочное пользование областного Музея янтаря, будет рассчитана на 323 посетителя. Проект реконструкции корпуса прошел историко-культурную экспертизу, заключение специалистов опубликовали на сайте регионального правительства.



Проект реконструкции этой части здания был разработан несколько лет назад, однако в 2021 году его решили откорректировать. Как пояснял губернатор Антон Алиханов, из-за роста цен на стройматериалы «потребовалось пересчитать сметы». В рамках реконструкции предусмотрено укрепление и восстановление исторического облика фасадов корпуса с сохранением его конструктивных особенностей.

Документацию разрабатывала компания «Восточно-Прусский Ландшафт». Ее проверяли эксперты из Костромы, Омска и Барнаула. Согласно проекту, в здании будет три этажа и мансардный этаж. Крышу собираются восстановить по историческим фотографиям.

Для приспособления корпуса под музей предусмотрена полная перепланировка помещений. Функционально здание разделят на две части: посетительскую и административно-обслуживающую. Главный вход для посетителей предусмотрен со стороны улицы Портовой. На первом этаже для гостей оборудуют вестибюль с кассой, зонами отдыха, гардеробом и санузлами. На втором и третьем этажах хотят разместить экспозиционные залы.

В интерьерах решили сохранить элементы внутреннего декора: оконные и дверные проемы с рассветом на первом-четвертом этажах и высокие арки в вестибюле. В помещениях первого этажа оставят своды Монье.

В здании также решили восстановить историческую винтовую лестницу, которая соединяет все этажи. Авторы проекта посчитали ее ценным элементом объемно-планировочной структуры здания. Наряду с этим проектом предусмотрено обустройство новой лестницы, которая будет использоваться в том числе в качестве эвакуационной. Помимо лестниц, в здании планируют оборудовать два лифта — пассажирский и грузопассажирский.





Для работников музея предусмотрен служебный вход с южной стороны корпуса. На четвертом этаже для них оборудуют кабинеты, на первом — технические и вспомогательные помещения. Посетительская и административная части объединят атриумом, для чего над внутренним двором обустроят стеклянную кровлю. В этом пространстве хотят сделать лекционный зал.

Корпус мануфактуры, перешедший к Музею янтаря, будет предназначен в том числе для проведения научных конференций, семинаров и реализации проекта «виртуального музея», который предполагает демонстрацию коллекций известных мировых собраний янтаря в России и за рубежом. В одном из залов хотят установить «ультратонкий сенсорный стол» и «мультимедийный интерактивный сенсорный стол» для демонстрации плана Пальмникена — нынешнего Янтарного.

Согласно проекту, на фасадах здания частично сохранят красный кирпич, отдельные участки будут иметь светло-серый и терракотовый цвета. Для металлической кровли предусмотрено полимерное покрытие серого цвета.

Янтарная мануфактура на улице Портовой в Калининграде включает бывшие административный и производственный корпуса, а также гаражи. Производственный корпус и гаражи в конце 2013 года передали в оперативное управление Музея Мирового океана. Проект реконструкции этой части здания, разработанный на средства грантов, прошел экспертизу в 2021 году, но тоже потребовал доработки. Как сообщала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, работу планировали провести в рамках программы приграничного сотрудничества, но финансирование прекратилось. В этой части бывшей мануфактуры запланирован историко-культурный центр «Морское наследие». На сегодняшний день музей отремонтировал по программам приграничного сотрудничества гаражи и открыл в них реставрационные мастерские.

Светлана Сивкова высказала мнение, что калининградцам не стоит ожидать, что оба здания Янтарной мануфактуры откроют свои двери в ближайшее время. «Я не думаю, что это будет скоро. Я не думаю даже, что это будет следующий год. Я думаю, что это будет через год», — сказала она в феврале 2023 года.

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград

