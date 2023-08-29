«Полноценное» ДТП: как действовать при столкновении с электросамокатом

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Электросамокаты приобрели большую популярность за короткий срок. А у всего, что популярно, всегда есть как поклонники, так и противники. Вторых в данном случае легко понять, ведь электросамокатчики всё чаще становятся виновниками серьёзных ДТП. Как нужно действовать в случае такой аварии всем её участникам, рассказали специалисты Роскачества.

Столкновение автомобиля с электросамокатом — это «полноценное» ДТП. Действовать в такой ситуации нужно как и при любой другой аварии. Водитель автомобиля должен остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить специальный знак. Если есть пострадавшие, необходимо вызвать «Скорую помощь». Если на самокате ехал ребёнок, вызвать медиков необходимо даже в том случае, если он не пострадал.

Оформить такое ДТП по европротоколу нельзя, но можно договориться на месте, если нет пострадавших и имуществу не нанесён серьёзный ущерб. В этом случае необходимо зафиксировать все обстоятельства аварии с помощью фото и видео и оформить письменную расписку об отсутствии претензий. В ней указываются паспортные данные участников ДТП, номера автомобиля и идентификационные данные электросамоката. Также нужно описать аварию и предполагаемый ущерб и указать, что пострадавшая сторона не имеет дополнительных претензий после достижения договорённости. Расписку должны подписать 2 свидетеля.

В случае, если в аварии виновен самокатчик, и автомобилю причинён серьёзный ущерб, возмещать его должен владелец самоката. В случае отказа автовладелец вправе обратиться в суд. Для этого нужно собрать максимальное количество доказательств. Особенно полезными могут оказаться документы, подтверждающие ремонт, с указанием причины возникновения поломок. Если самокат арендованный, то возмещать ущерб должна компания, предоставившая транспорт в аренду. Условия страховки и сумму выплаты стоит уточнить у арендодателя до оформления протокола.

Если в ДТП виновен водитель авто, то ему и покрывать ущерб. Если у автовладельца оформлен договор ОСАГО, убытки покроет страховая компания.

Сдался без боя: как электросамокаты захватили Калининград и что с этим делать

Если самокат врезался в припаркованное авто, а самокатчик скрылся с места происшествия, необходимо собрать все возможные сведения о виновнике ДТП, вызвать полицию и зафиксировать повреждения. Очень полезными здесь могут оказаться видеозаписи камер наблюдения.

Если владелец самоката не ехал на нём, а вёл рядом и задел автомобиль, такая ситуация уже не считается ДТП. Однако пострадавшая сторона может обратиться в полицию и получить компенсацию за порчу имущества.

Столкновение пешехода и электросамоката — это тоже ДТП. Если самокатчик скрылся с места аварии, а здоровью пешехода причинён вред, необходимо вызвать «Скорую помощь» и ГИБДД, зафиксировать факт ДТП и травмы, передать все сведения о виновнике и запросить данные с камер. Необходимо проследить, чтобы в медицинской справке была указана причина получения травмы. Это может пригодиться в суде.

Если на самокате ехал ребёнок, ответственность должны нести родители. Это относится ко всем ДТП с участием электросамокатов.

Если самокатчик остался на месте ДТП, нужно вместе дождаться приезда служб, составить протокол с указанием данных участников и обстоятельств ДТП. Показания свидетелей также должны быть зафиксированы в письменном виде.

Пострадавший может рассчитывать на компенсацию расходов на лечение и морального вреда. Если при столкновении было повреждено имущество пешехода, то виновник ДТП должен компенсировать средства на покупку нового.

Изменения в ПДД, касающиеся электросамокатчиков, вступили в силу 1 марта 2023 года, однако, как показывает практика, соблюдение правил водителями «средств индивидуальной мобильности» практически не контролируется.

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград