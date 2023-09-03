Вождь двухколесных: в Калининградской области прошел 36-й «Тур-де-Кранц»

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В воскресенье, 3 сентября, прошел 36-й традиционный велопробег «Тур-де-Кранц» по маршруту «Калининград — Зеленоградск — Калининград».

«Справок никаких не надо! Мероприятие теперь не спортивное, а культурно-массовое», — отмечали организаторы. А вот шлемы обязательны. Из-за велопробега на трассах будет временно ограничиваться движение.

За тем как спортивно настроенные и порой очень нарядные жители региона прокатились по трассе до морского побережья, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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