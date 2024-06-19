Депутаты предложили изменить структуру городского совета Калининграда

Калининградские депутаты предложили изменить структуру городского совета. Об этом в среду, 19 июня, заявил глава города Олег Аминов.

Проект подразумевает сокращение должности одного из заместителей Аминова и начальника административно-правового управления. Глава города пояснил, что у такого решения есть две причины.

«У нас вышел ряд законов федерального и регионального значений, где есть необходимость увеличения нагрузки и работы в части представительских функций аппарата городского совета и именно главы городского округа. Любое штатное изменение структуры — оно, в первую очередь, должно быть направлено на повышение качества работы и увеличение персональной ответственности работника. Второе — будем так говорить — в рамках снижения барьеров: это сокращение численности руководящего аппарата», — рассказал Аминов.

В числе сокращённых заместителей будет недавно назначенная на этот пост Анастасия Черепанова. Глава города отметил, что не имеет личного конфликта с ней и претензий к её работе.

Черепанова отметила, что горсовет она не покидает. Назначение её на пост главы аппарата городского совета является «усилением исполнительных функций». Она напомнила, что первое изменение структуры городского совета депутатов не влекло за собой поправки в бюджете. Нынешняя реструктуризация подразумевает в себе сокращение фонда оплаты труда депутатов.