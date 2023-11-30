В Железнодорожном планируют капремонт исторических зданий почтамта и жилого дома у крайсхауса

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В Железнодорожном планируют капремонт исторических зданий почтамта и жилого дома у крайсхауса

Фонд капремонта ищет подрядчика для разработки проектной документации на проведение капитального ремонта исторических зданий почтамта и жилого дома напротив крайсхауса в поселке Железнодорожный. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Проектом предусмотрена разработка документации для капитального ремонта фасадов здания, признанного объектом культурного наследия регионального значения, по адресу Коммунистическая, 54, и здания довоенной постройки на Коммунистической, 56. Оба дома находятся напротив крайсхауса, который сейчас переоборудывают в СПА-комплекс и рассчитывают открыть в 2024 году.

Согласно информации сайта «Пруссия 39», здание почтамта на Коммунистической, 54, было построено в Гердауэне (название п. Железнодорожный до 1946 года — прим. «Нового Калининграда») на Лодингхаузен-штрассе в начале 20 века. Является объектом культурного наследия с 23 марта 2007 года. В настоящий момент используется по назначению — на первом этаже находится отделение «Почты России».

В первом случае от подрядчика требуется предусмотреть ремонт и усиление фундаментов, ремонт, усиление и частичную замену стен и перегородок, ремонт и усиление крылец и лестниц, замену окон и дверей. Во втором случае к перечисленному должен добавиться ремонт крыши с заменой кровли. Также уточняется, что подрядчик обязан максимально сохранить исторический облик дверей, даже в том случае, если понадобится замена старых материалов на новые.

Согласно документам, к выполнению работ для дома на Коммунистической, 54, исполнитель должен приступить не позднее 31 марта 2025 года. Для здания по Коммунистической, 56, — 1 марта 2026 года. Срок, выделенный на исполнение, составляет около 4 месяцев.


Помимо этого, победитель торгов займется составляем проектной документации для проведения капитального ремонта крыши здания железнодорожного вокзала Фридланда в Правдинске по адресу Кутузова, 43. Как сообщает сайт «Пруссия 39», оно было построено на Банхоф-штрассе в начале 20 века. В настоящее время здание используется в качестве жилого дома.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 54,6 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 декабря.

Напомним также, что в 2022 году на сайте фонда Капитального ремонта была опубликована информация о том, что в поселке идут работы по реконструкции домов, благоустройство, озеленение, формирование общественных пространств и обустройство детских площадок. К концу 2019 года в центре Железнодорожного уже закончили ремонт 33 домов.

В Правдинске в начале октября начали реставрировать здание бывшего привокзального отеля.

Фото взяты с сайта «Пруссия 39».

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