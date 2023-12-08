«Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото)

«Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото) «Ничего на свалку не уйдет»: в Калининграде стали раздельно собирать 14 видов отходов (фото)
Все новости по теме: Экология

В Калининграде на улице Портовой утром 8 декабря открылась первая крупная площадка для раздельного сбора отходов. На нее можно привезти 14 видов вторсырья.

«Мы считаем, что таких площадок должно быть минимум 3-5 в каждом муниципалитете, — сообщил на открытии председатель Регионального союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко, — но на опыте первой площадки мы будем смотреть, как люди несут, что они несут и сколько, какая загрязненность и морфология, будет ли экономика».

Компаньон Лавриненко Марк Балановский пообещал собравшимся, что с площадки на полигоны ничего не попадет. По его словам, часть собранного вторсырья будет переработана в регионе (например, полистирол, нефтешламы, плёночные полимеры и стекло), а другую часть вывезут на предприятия за пределы области.

На новой площадке принимают:

  • ПЭТ-бутылки;

  • жёсткий пластик из-под бытовой химии;

  • стекло;

  • пивные кеги из пластика и металла;

  • картон и макулатуру;

  • пенополистирол;

  • металл;

  • бытовую технику

  • оргтехнику;

  • блистеры от лекарств и просроченные лекарства;

  • аккумуляторы и батарейки;

  • ртутные и ртутьсодержащие лампы (длина менее 60 см);

  • покрышки легковых автомобилей

  • одежду и ветошь (состав текстиля любой).

Площадка находится напротив Рыбного порта (ул. Причальная, д.5), все отходы принимаются бесплатно. Из того, что остается в регионе, переработчики уже сейчас изготавливают кровельные материалы, тротуарную плитку, фасадные краски, абразивы. Правда, последние три позиции не пользуются у потребителей большой популярностью. Собственно, поэтому ранее переработчики свернули в Калининграде широкий сбор стекла.

Массовый раздельный сбор отходов с помощью 60 специализированных контейнерных площадок в Калининграде стартовал с 1 февраля 2020 года. Тогда оператором стала организация «Зеленое дело». Однако через 4 месяца сбор был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

К началу 2022 года в городе действовало 90 специализированных контейнерных площадок, и, по данным губернатора Антона Алиханова, система охватывала свыше 78 тыс. человек. В ноябре 2022 года раздельный сбор отходов в Калининграде перешел от «Зеленого дела» к ЕСОО.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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