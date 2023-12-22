Штормовая вселенная: как циклон «Золтан» накрыл Зеленоградск (фото)

В Калининградской области, как и по всей южной Балтике, бушует шторм. Его принес циклон «Золтан» (это имя хорошо знакомо поклонникам вселенной «Ведьмака»), который будет властвовать над регионом еще сутки. Особенно сильный ветер — до 25 метров в секунду — обещали вечером в пятницу, объявлено штормовое предупреждение. Впрочем, «Золтан» почти расправил плечи уже днем, в чем смогли убедиться редкие прохожие на зеленоградском променаде и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.



Фото, видео: Юлия Власова / Новый Калининград