Застрявшая в снегу: как Калининградская область встретила утро 16 января (фото) (видео)

Утром 16 января Калининград встал в 10-балльных пробках из-за заснеженных улиц. Жалобы в соцсетях на нечищеные дороги стали появляться с вечера 15 января, когда на дорогах образовался стабильный накат. В районе 19:00 водители начали предупреждать друг друга в «Сообществе автомобилистов Калининградской области» и других профильных пабликах о том, что улицы превратились в каток. На Берлинском мосту, в частности, очевидцы сняли на видео фуру, не сумевшую въехать на горку.



Когда во вторник утром на дороги стали выезжать первые автобусы, оказалось, что на некоторых улицах снегоуборочная техника не появлялась. Вскоре очевидцы опубликовали видео с застрявшим в снегу автобусом № 103 (маршрут Калининград-Константиновка), а автомобилисты, прежде чем выйти на улицу, интересовались, стоит ли это делать вообще.

С 7:30 в соцсетях был уже вал публикаций со всех частей города о накате и снежной каше. В некоторых муниципалитетах стали отменять очные занятия в школах (в частности, автомобилисты опубликовали предупреждение из Низовской средней школы).

Один из очевидцев рассказал «Новому Калининграду», как не мог выбраться на маршрутке из Московского района.

«Я не видела ни одной снегоуборочной машины, — сообщила калининградка. — Всё в пробках. Я уже полтора часа еду по Судостроительной. Все дороги заметены, сижу в маршрутке практически без движения. Водитель тоже говорит, что с утра раннего ни одной чистилки не видел».

К 11:00 в регионе за сутки было зафиксировано уже 71 автомобильная авария. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе УМВД по Калининградской области, три из них были с пострадавшими.

Паблик регионального управления ГИБДД в течение всего утра публиковал видеоролики с различных автодорог региона. Почти везде была одна и та же картина: снежный накат, переметы (передвигаемый ветром и лежащий полосами поперёк дороги снег — прим. «Нового Калининграда»), нечищеный асфальт.

К 11:00 появился комментарий председателя комитета городского хозяйства Вадима Борисова, признавшего, что коммунальщики не смогли справиться с большим объемом снега, выпавшим за очень короткое время

«Резко перешла температура с плюса на минус, — пояснил Борисов. — Предварительная обработка пескосоляной смесью, которая производилась в течение дня машинами „Чистоты“, дала кратковременный эффект. Снег пошел сверху. Все это наложилось на час пик: люди, естественно, поехали с работы домой, поэтому очень быстро образовался ледяной накат».

Впрочем, Борисов пообещал, что в течение 12 часов после окончания снегопада на дорогах будет чисто (правда, на момент разговора он не прекратился), однако снег на тротуарах, согласно нормативам, может лежать до суток.

«Мы не ждём у моря погоды, — заявили позже в мэрии, приложив фотографии с работающими дворниками и техникой. — Вся зимняя техника, что есть в распоряжении „Чистоты“, со вчерашнего дня на улицах, на базу заезжает разве что для пополнения запасами реагентов. Муниципальное учреждение (вчера перешло на круглосуточный режим работы) песком и солью обеспечено полностью. На помощь штатным коммунальщикам Калининграда сегодня вышли и сотрудники практически всех наших подведомственных предприятий».

В свою очередь в пресс-службе Министерства развития инфраструктуры рассказали, что дополнительно привлекли к работам по уборке снега с дорог мощности компании «ВАД», которая занимается строительством дорог.

«Мы настоятельно просим жителей региона по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте до улучшения погодной обстановки», — обратился к жителям пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

Текст: Иван Марков / Новый Калининград, фото предоставлены очевидцами