100 миллионов за 16 квартир: где региональные власти хотят поселить сотрудников БФУ

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Правительство Калининградской области в марте 2023 года обещало выделить сотрудникам БФУ им. И. Канта 16 служебных квартир. На эти цели в бюджете региона заложили 100 миллионов рублей. «Новый Калининград» выяснил, исполнили ли власти обещание, во сколько обошлась каждая квартира и где поселят представителей образования и науки.

В пресс-службе правительства Калининградской области (со ссылкой на региональное агентства по имуществу) в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщили, что «в целях обеспечения служебными жилыми помещениями сотрудников БФУ им. И. Канта в 2023 году в собственность Калининградской области приобретены двух- и трехкомнатные квартиры, расположенные в черте города Калининграда».

Как заметили в пресс-службе, жилые помещения являются государственной собственностью, распоряжение которой осуществляется правительством Калининградской области. «16 служебных жилых помещений будут предоставлены сотрудникам БФУ им. И. Канта по договорам найма служебных жилых помещений в соответствии с требованиями областного закона „О специализированном жилищном фонде Калининградской области“», — говорится в ответе на официальный запрос. При этом во сколько обошлись бюджету квартиры и где именно «в черте Калининграда» они расположены, пресс-служба правительства области не сообщила.

Судя по сайту госзакупок, региональные власти покупали служебное жилье в несколько этапов в течение последнего полугода, квартиры обошлись в разные суммы — от 5,45 млн рублей на начальном этапе до 7,9 млн рублей на конечном.

В условиях тендеров четко отмечалось, что госучреждению «Управление формирования объектов государственной недвижимости» требуются благоустроенные квартиры «для формирования специализированного жилищного фонда Калининградской области». При этом в наименовании объектов закупок стояла оговорка, что это не должно быть жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В техзадании указывалось, что жилье должно быть с чистовой отделкой и сантехникой, обозначалась география расположения недвижимости — черта города Калининграда.

Несколько раз торги признавались несостоявшимися — в частности, в июне таковых было 12 из 16-ти. После этого аукционы объявлялись вновь, условия закупок менялись — увеличивался метраж квартир, а с ними и стоимость жилья.





В целом в реестре на сайте закупок на сегодня значится 14 заключенных контрактов на приобретение жилья по такими условиям. Общая сумма этих контрактов — больше 90 млн рублей. Среди тех, кто решил продать властям жилье, — как частные лица, так и коммерческие организации. В большинстве случаев электронные аукционы проходили при единственном участнике.

Самая дорогая квартира — за 7,961 млн рублей — приобретена властями у предпринимателя и находится по адресу ул. А Невского, д. 192, корп. 2, на первом этаже. Это трехкомнатная квартира площадью 85,6 кв. м. Сам дом — восьмиэтажка 2022 года постройки, расположенная в районе ул. Краснокаменной и Арсенальной.

Еще семь квартир по 7,04 млн рублей правительство купило у Фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области». Это «двушки» по 63-65 кв. м на улицах Орудийной и Закатной. Одна квартира обошлась в 6,9 млн, еще две стоили по 6,605 млн. Самые недорогие — по 5,3-5,4 млн рублей — расположены на ул. Каблукова в пос. им. А. Космодемьянского.

В БФУ им. И. Канта «Новому Калининграду» рассказали, что служебное жилье будет предназначаться для ученых и преподавателей. В вузе напомнили, что в настоящее время перед федеральным университетом «стоят масштабные задачи», связанные со строительством нового кампуса, усилением образовательной и научно-исследовательской составляющей, кластерной реформы и реализации стратегических проектов в рамках программы развития «Приоритет-2030». «Как федеральный университет, БФУ привлекает студентов со всей страны, также он стремится стать привлекательным местом для работы, самореализации профессионалов из других регионов, — сообщили в университете. — Очевидно, предоставление служебного жилья является одним из важных факторов при принятии решения о переезде в другой регион. Фонд служебного жилья будет распределяться постепенно — в первую очередь для поддержки перспективных молодых ученых, ключевых сотрудников кластеров МЕДБИО и Институт высоких технологий».

Отметим, что по ходатайству БФУ власти области предоставят служебное жилье выдворенному из Латвии 82-летнему военному пенсионеру Борису Каткову, который в течение 15 лет с лишним лет был руководителем представительства вуза в этой стране. Об этом сообщила в ходе оперативного совещания в областном правительстве в пятницу губернатор Антон Алиханов. «Он сотрудник Балтийского федерального университета, у нас уже практика помощи вузам в этой части есть. Надо сделать все быстро, чтобы появилось жилье, в котором он мог бы сам уже обустраиваться», — сказал глава региона. После депортации из Латвии Борис Катков направился в Калининград, его временно поселили в общежитии квартирного типа федерального вуза.

Власти Калининградской области не в первый раз идут навстречу самому западному федеральному вузу. В 2011 году экс-губернатор Николай Цуканов выделил 94,5 млн на покупку 16 служебных квартир — 10 трехкомнатных и 6 однокомнатных. Как тогда пояснили в правительстве, жилье приобреталось для коллектива ученых из Сибирского отделения Российской академии наук и специалистов в области прикладных информационных технологий, которые переехали в Калининград преподавать в БФУ им. И. Канта.

Также масштабными (по тем временам) расходами на покупку служебного жилья в свое время отметился экс-губернатор Георгий Боос. В 2005 году он выделял 30 миллионов рублей на квартиры. Правда, предназначались они не ученым и преподавателям, а чиновникам, приехавшим жить в Калининградскую область.