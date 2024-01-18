Алиханов распорядился выделить служебное жилье выдворенному из Латвии военному пенсионеру

Выдворенному из Латвии военному пенсионеру предоставят служебное жилье по ходатайству БФУ имени Канта. Об этом сообщила в ходе оперативного совещания в областном правительстве губернатор Антон Алиханов.

«Ко мне обратился ректор БФУ имени Канта Александр Федоров. У нас Борис Григорьевич Катков, представитель БФУ в Риге, был выдворен с территории Латвии.<…> Я поручение соответствующее вчера дал. <…> Он сотрудник Балтийского федерального университета, у нас уже практика помощи вузам в этой части есть. Надо сделать все быстро, чтобы появилось жилье, в котором он мог бы сам уже обустраиваться», — сказал глава региона.

Напомним, 82-летний военный пенсионер Борис Катков был депортирован из Латвии с бессрочным запретом на возвращение в связи с тем, что «он представляет угрозу национальной безопасности». После депортации мужчина направился в Калининград. Бориса Каткова временно поселили в общежитии квартирного типа БФУ им. Канта. В Латвии у него остались супруга, дети и внуки.

Борис Катков известен многим калининградцам. В 2007 году при его непосредственном участии в Латвии было открыто официальное представительство Российского университета в Риге, нынешнего БФУ имени Канта, в течение более 15 лет Катков был руководителем этого представительства. Одновременно он возглавлял Латвийско-российскую ассоциацию сотрудничества.