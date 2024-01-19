Переезд, затянувшийся на 20 лет: что ждет здание тубдиспансера на Каштановой аллее

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В исторической части Калининграда на Каштановой аллее, 126, в окружении пряничных немецких домиков стоит мрачное, обветшалое советское блочное здание. Со стороны может показаться, что оно давно заброшено людьми. Но это не так — здесь расположен один из филиалов областного противотуберкулезного диспансера. Власти давно обещают перевести медучреждение в более подходящие для него условия, но процесс постоянно затягивается. О том, когда диспансер наконец переедет с Каштановой аллеи и что ждет само строение, расположенное на дорогой земле в престижном районе города, — в материале «Нового Калининграда».

«Было очень плохо, неудобно и затратно в целом»

Как сообщил «Новому Калининграду» главный врач противотуберкулезного диспансера Евгений Туркин, большая часть всех сотрудников и медицинских служб давно перебралась из здания на Каштановой в новые корпуса на Дубовой аллее: «На Каштановой, я повторяю, там один этаж сейчас работает. На первом этаже только регистратура функционирует. И на втором этаже прием врачей. Мы не стали менять местоположение врачей, можно было бы, конечно, согнать всех на первый этаж, но это приведет к затруднениям сложившейся организации работы. Третий этаж полностью пустой, четвертый этаж — там два кабинета работает рентгенологических, все», — объясняет Евгений Туркин.

Противотуберкулезный диспансер переехал на Каштановую аллею в 1997 году. Ранее все службы медучреждения располагались по разным адресам, что, со слов главврача, «было очень плохо, неудобно и затратно в целом». Поэтому позже решили объединить их всех на одной территории. Как считает Евгений Туркин, тогда приняли не самый лучший выбор устроить учреждение именно на Каштановой аллее: «Была допущена, на мой взгляд, ошибка. Но это тогда уже давно, 30 с лишним лет назад. В чем ошибка? Если уж меняли местоположение тубслужбы, то нужно было все-таки выносить из центра города диспансер на окраину. А у нас получилось, что в центре. Улучшения эпидситуации в этом нет. Всегда все абсолютно противотуберкулезные учреждения находятся на окраинах городов, не в центре города. Так принято», — объясняет главврач.

С его слов, в этом отношении переезд медслужбы на Дубовую аллею — несомненное благо: «Я считаю, это правильно с точки зрения эпидемиологии, ну и плюс здесь все-таки гораздо больше растительности, для больных лучше это, меньше транспорта, хотя по Тенистой аллее стало ездить очень много машин, раньше тут гораздо спокойнее было. Но вот с этих позиций для больных туберкулезом это гораздо лучшая территория. Здесь у нас дубовая роща рядом, кислорода гораздо больше», — перечисляет преимущества переезда главврач.

Вопрос будет рассмотрен позже

Впрочем, как утверждают власти, в обозримом будущем корпус на Каштановой аллее окончательно опустеет и желание главврача вывести диспансер из центра города воплотится в жизнь.

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе областного правительства, в 2025 году планируется разработка проектно-сметной документации на завершение строительства нового корпуса на Дубовой аллее. Завершить стройку ожидают после 2026 года. А вот дальнейшее будущее ветхого здания на Каштановой аллее пока не определено. «Вопрос о дальнейшем использовании корпуса на ул. Каштановая Аллея будет рассмотрен после переезда амбулаторной службы диспансера в новое здание на ул. Дубовая Аллея», — указано в сообщении. О том, сохранится ли принадлежность территории минздраву или на дорогой земле в Центральном районе может появиться нечто принципиально иное, в пресс-службе не уточнили.

Переезд тубдиспансера в новые корпуса — очень давняя история, пережившая правление нескольких губернаторов. Новый корпус областного тубдиспансера планировалось ввести в эксплуатацию еще в декабре 2011 года. Работы на этом объекте ведутся с 2002 года (решение о строительстве было принято в 2001 году). В 2012-м экс-министр здравоохранения Калининградской области Владимир Вольф заявлял, что здание для противотуберкулезного диспансера на Дубовой аллее сдадут в 2013-м или 2014 году.

Многолетнее строительство сопровождалось скандалами и уголовными делами: в частности, руководитель фирмы-подрядчика получил пять лет реального срока за хищение 18 млн рублей во время реконструкции. Переезд служб медучреждения проходил достаточно медленно, но постепенно советское здание на Каштановой аллее начало пустеть и превращаться в руину.

Текст: Павел Каменев, фото: Юлия Власова / Новый Калининград