«Внешне обновить» входную группу на стадион «Балтика» планируют до конца года

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Министерство спорта Калининградской области сообщило, что проект реконструкции входной группы на стадион находится в процессе согласования. Об этом представители министерства написали на странице главы администрации «ВКонтакте».

Одна из подписчиц, комментируя пост о завершении реконструкции площади перед входом на «Балтику», обратила внимание, что проектом предполагалась реставрация бывших билетных касс под пункты продажи кофе, заменена вывески «Балтика» «на более современную и лаконичную».

Министерство спорта региона пояснило, что входная группа будет реконструирована и обновлена внешне по отдельному проекту, который «сейчас находится в процессе согласования всех служб с учётом охранного статуса объекта культурного наследия». «Рассчитываем, что всё будет отпроектировано и приведено в единый вид с площадью до конца этого года», — сообщило министерство.

Напомним, ранее власти сообщили, что в Калининграде завершается благоустройство территории у стадиона «Балтика». Площадку вымостили плиткой различных цветов и фактуры, установили новые скамейки, разбили клумбы. Вдоль проспекта Мира высадили липовую аллею взамен вырубленных тополей. На территории также появились крупномерные сосны и ели.

Как сейчас выглядит территория, можно посмотреть в фоторепортаже «Нового Калининграда».

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