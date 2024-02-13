Руины Кнайпхофа: как проходит подготовка к благоустройству острова Канта (фото)

На променад острова Канта к середине февраля без резиновых сапог лучше выходить не стоит — в ходе подготовки к второй очереди благоустройства набережная лишилась асфальтового покрытия, а газоны покрылись траншеями, из которых выглядывают фундаменты разрушенной бомбардировками кнайпхофской застройки. Про обнаружение новых подвалов и провалов пока не сообщалось, но, судя по фотографиям фотокорреспондента «Нового Калининграда» Юлии Власовой, новый лаз может появиться сегодня-завтра.



Ранее сообщалось, что работы на острове проводятся в рамках трех контрактов на общую сумму 204 млн рублей. Эти средства пойдут на проведение земляных работ, монтаж электрооборудования и поставку малых архитектурных форм.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград