«Разлилось как никогда»: власти и эксперты — о половодье в регионе (фото)

Разливы рек, которые в этом году в Калининградской области приобрели дедмазаевские масштабы, затронули даже те муниципалитеты, где быстрое таяние снегов обычно проходит практически незаметно. С конца января и до середины февраля автомобилисты, проезжающие по отрезку федеральной трассы от Талпак до Черняховска, могут наблюдать, как Преголя вплотную подошла к дороге (особенно это заметно в Бережковском и Междуречье). «Новый Калининград» выяснил, насколько критична ситуация, и когда уровень воды начнет падать.

В течение последней недели января больше всего жалоб на половодье было от жителей Калининграда. 30 января замглавы администрации Калининграда Вадим Борисов сообщал, что власти делают все, что в их силах для устранения подтоплений, и решением проблем занимались «в круглосуточном режиме» «Чистота» и «Гидротехник», сотрудники которых за неделю промыли 189 колодцев и устранили 19 аварийных ситуаций на ручьях и малых реках.

Тогда же администратор паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» Даниил Урсакий заявлял, что нагон воды в реках далек от рекордного.

Сейчас Даниил Урсакий сообщил «Новому Калининграду» со ссылкой на сводки гидропостов на Немане и Преголе, что самый высокий уровень воды фиксировался с 9 по 12 февраля.

«Уровень рек в регионе остаётся высоким, но в последние пару дней повышение прекратилось за счет отсутствия сильных западных ветров и ослабления осадков, сообщил эксперт. — В общем, воды все ещё много, но уровень уже не растёт».

Глава администрации Гвардейского округа Максим Коломиец рассказал «Новому Калининграду», что серьезных подтоплений власти муниципалитета не фиксируют.

«Угрозы жизни и обеспечения людей у нас нет, — пояснил Коломиец. — Обращений от населения тоже нет».

Его черняховский коллега Сергей Булычев отметил, что «реки в этом году разлились как никогда».

«Со слов старожилов, в 90-е они что-то подобное помнят, — сообщил он. — Но ситуация не критичная. Два наших датчика, которые фиксируют уровень воды (один находится в Бережковском, где вода подошла к федеральной трассе), показали, что в течение последних двух дней вода пошла на спад. У нас есть обращения из гаражного общества в микрорайоне „Победа“ в Черняховске — принимаем меры сейчас, там труба водоотведения забита. В целом ситуацию держим под контролем. Управление сельского хозяйства тоже на связи с фермерами».

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали, что обращений за помощью от населения за все время разливов не фиксировали.

«На 8:00 15 февраля уровни воды на гидропостах составляют: в Гвардейске фактический — 766 см, а неблагоприятный — 800 см: в Полесске фактический — 614 см, неблагоприятный — 640 см», — добавили в пресс-службе.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград